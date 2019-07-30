【逃犯條例】理大學生會邀物理治療師義診　為示威者作傷勢評估

經過多場示威之後，修訂《逃犯條例》風波仍未平息。連場示威衝突中，導致不少示威者受傷。由於一度有警員到醫院拘捕受傷求醫的示威者，令到一眾示威人士擔心，送院會承擔被捕風險而不敢求醫。有見及此，有理工大學的物理治療畢業生透過學生會借用學校場地，為受傷示威者提供義診服務。

理大學生會招物理治療師為示威者義診

理大學生會今日（30日）於Facebook發文表示，會方招募了一班註冊物理治療師，為參與反修例遊行中的受傷人士提供免費物理治療服務，以示對遊行市民的支持和反對打壓示威者的行為。帖文中提到，義診的對象是一眾因過度伸展或受外力撞擊，而導致身體疼痛、腫脹或關節活動幅度受限的人士。

理大學生會為示威者提供物理治療義診，並將一切資料保密。（理大學生會facebook）

為不敢求醫者義診 一切資料絕對保密

理大學生會外務秘書周美芝表示，舉辦此活動是因為最近反修例運動中，看到有不少示威者的傷勢有求醫的逼切性，但他們卻不敢到醫院求醫。而最近，有理大物理治療的畢業生向學生會反映，希望租借場地作義診之用，因此他們們為畢業生提供場地，以及幫助宣傳，而其他服務細節和安排則由物理治療師自行決定。

與此同時，理大學生會亦正積極聯絡醫生提供協助。周同學解釋，基於法律和專業操守，目前物理治療服務只為傷者作傷勢評估，至於是否作出治療，就要交由物理治療師去決定。她又指，若然遇上緊急情況，相信物理治療師會在人道考慮下，為傷者提供治療。周同學指，學生會現正聯絡醫生，若然有醫生能協助，則有助傷者康復，例如在高技術醫療和轉介上有很大幫助。活動於今天正式開始，結束時間就尚未決定，周同學稱如果再有畢業生希望借用場地，會繼續開辦相關活動。