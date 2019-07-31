【將軍澳遊行】科大校長拒參與　學生會：深感驚訝　盼勿忘初心

反修例風波持續近兩個月，有網民發起周日（4日）在將軍澳遊行，科大學生會擬當日發起集會，並邀請校長史維參與遊行。不過，史維今日發電郵回覆拒絕，認為邀請方式有欠尊重及誠意。科大學生會晚上發公開信聲明，對於校長拒絕出席遊行深感驚訝及失望，並稱曾於上周五及昨日，先後親身及以電郵邀請校長出席集會及遊行，不認同校長所指未曾向其諮詢。學生會指，雖然對校長拒絕參與遊行感到失望，但尊重其決定，亦希望他能於當日出席科大學生集會，「勿忘初心」。

科大校長史維拒絕學生邀請，參與周日的將軍澳反修例遊行。（資料圖片）

科大學生會晚上向發出公開信聲明指，校長史維今日發出的公開信對抗爭者予以肯定，對此感到欣慰，同樣呼籲政府聆聽市民聲音，設立獨立調查委員會及執行其餘訴求，重拾市民對政府的信心。



兩度邀請史維參與遊行 惟未獲回應

不過，學生會指，對於校長拒絕出席將軍澳遊行深感驚訝，亦不認同他所指，未曾就遊行諮詢其本人。學生會指，於上周五（26日）下午六時與校長會面，一再邀請校長出席周日（28日）元朗反警方勾結鄉白遊行，史維拒絕後，學生會再邀請他出席將軍澳遊行，亦有多名教職員及學生可在場作證。

學生會其後於昨日（30日）上午8時48分，在辦公時間前再以電郵邀請史維出席將軍澳遊行及科大人集會，至今仍未收到回覆，卻於今日驚見校長以公開信拒絕。

學生會指，雖然對校長拒絕出席遊行感失望，惟明白「文明社會」應包容各種意見，尊重校長不出席之決定，並再次邀請史維出席周日科學生集會，又寄望史維「勿忘初心」，為未來，為教育，為了香港的民主自由等，「繼續拋血灑汗」。