【逃犯條例】警民衝突持續　邱騰華：對經濟影響下半年反映出來

自6月起因反對修訂《逃犯條例》的衝突接二連三，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（31日）表示，6月起空運業情況也轉向負面，7月份第三星期，旅客數字出現下跌，是大半年以來首見。他料遊行和示威對經濟的影響，或會在第三至第四季的時候反映出來。

商務及經濟發展局局長邱騰華（右三）今日出席第十九屆消費權益新聞報道奬頒獎典禮。（消委會圖片）

邱騰華今日（31日）出席第十九屆消費權益新聞報道奬頒獎典禮後表示，政府經濟師將會公布第二季本地生產總值（GDP）的增長數字。他表示，通常有四個主要指標可以反映過去半年或未來半年的情況，一般涵蓋進出口貿易、零售、物流和旅遊或酒店的情況；今年首六個月除空運和旅遊業外，其他指標均全面向下，相關跌幅大約5%以內；若單看6月情況，即使是空運業的情況亦轉向負面。

7月份第三星期旅客人數下跌 半年首見

邱續指，一向以來，香港旅客數字均上升，「但我留意到7月份第三星期，旅客數字在這大半年以來首次出現下跌。這意味以上四個與本港經濟、以至對外關係有關的指標其實正邁向負面，跌幅更可能會逐步擴大，因為我們看到1至6月的數字其實主要反映大環境情況，例如香港受到中美貿易糾紛引致的區域，以至全球經濟表現的影響。1至6月的數字並未反映香港本身發生的事，或遊行和示威對經濟的影響，這方面或會在第三至第四季的時候反映出來。」

邱表示，過往數星期曾多次與旅遊業和零售業界會面，昨日亦兩度與主要商會碰頭，最新情況都顯示香港經濟的下滑幅度急速和負面，「這多少是由於社會氣氛以至整體環境欠佳所造成」，因此很多行業均向他反映，已因應消費信心，調整經營。

「我想我們都必須要注意經濟下行的風險，因為若有關數字的跌幅達雙位數時，會直接影響企業的營運，企業可能需要就其成本、開支、工作崗位等作出調整。」他稱面對下半年的情況，需要做些工作，與不同業界討論不同方法，減少負面影響。他稱看不到有外資反映對香港經濟環境的擔憂或提出撤資。

邱騰華表示，遊行和示威對經濟的影響，這方面或會在第三至第四季的時候反映出來。（倪清江攝）

當被問及如政府回應民間訴求後，社會大環境會否轉好，邱沒有直接回應，「我想大家對於社會整體上的情況都很了解。政府的立場一直十分清晰，任何以和平方式表達的訴求，政府一定會聆聽和尊重，社會大眾亦人同此心。」他指由和平示威轉而成為衝突，甚至是流血事件，或構成市民不便，相信市民大眾亦看在心裏，「政府一直找尋不同方法令現時繃緊的情況得到紓緩。政府亦樂意在施政時汲取經驗和教訓，做好日後的工作。」

邱未有回應昨晚葵涌警署被包圍，以及天水圍警署有人向警署人群放煙花事件。

就有公務員計劃罷工，邱騰華未有回應政府會否作出處分。他表示，絕大部分公務員都有很大的責任感，會做好工作。「我們都是受薪的，亦是受社會和市民委託去做好自己的工作。我相信公務員團隊會克盡己職，緊守自己的崗位。」