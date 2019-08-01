家暴問題嚴重　有婦女因生命受威脅才求助　民建聯倡保障受害者

社署資料顯示2018年呈報虐待配偶/同居情侶個案數目為2,937宗，雖然比起2017年的3,128宗少，但民建聯葛珮帆指，情況仍然嚴重，尤其男性受害者常被忽視，並道：「有受害者因傳統觀念而拒絕接受幫助，令問題惡化，自己也親身接觸過。」民建聯提8項建議，冀為受害者提供保護。

李先生（中）的家人患精神病，多次發生嚴重爭執，因擔心一歲大兒子會被牽連，曾逐向社署求助卻遭拒絕。（李樂天攝）

陳女士(化名)和李先生(化名)均是家暴受害人。其中陳女士與丈夫關係欠佳，但一直未有舉報，到有一次感到生命受威脅才報警。其後，她被轉介往庇護中心，卻在兩個月後被要求遷出。

而李先生，則由於家人患有精神病，而多次發生嚴重爭執，擔心只有一歲的兒子會被牽涉其中，逐向社署求助卻因家庭人員未受傷害，而遭到拒絕。

葛珮帆認為這兩個例子只屬冰山一角，有很多未被舉報，因此民建聯提出八項建議防止家暴及保障受害者；建議延長庇護所住宿時間，加強支援危機家庭、離異婦女和少數族裔的服務，以及加強前線警員和社工的培訓等，希望可舒緩家暴衍生出來的種種問題，令受害者更易走出困境。

此外，民建聯亦提議一些輔導性措施，如優化「施虐者輔導計劃」和增加防止家暴的宣傳和教育工作等。葛認為這可改變施虐者的行為模式，同時間加強市民的自我保護意識，解決「暴力循環」問題。