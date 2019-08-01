香港冰球隊在內地被打　裁判袖手旁觀　教練：港隊因領先被打

今日網上流傳一段香港少年冰球隊被內地球隊隊員圍毆的影片。綜合消息，香港隊員被毆是於昨日（7月31日）在河北省承德市發生，當時港隊與「崑崙鴻星萬科龍隊」的U20隊比賽，港隊在最後一局以11比2領先，突然七名崑崙鴻星的隊員，圍毆五名港隊隊員。 從影片及港隊教練的描述指，當時港隊成員被毆時，裁判並無分開雙方，只站在一旁觀看。 中國冰球協會宣傳部職員接受《香港01》查詢時表示，相關情況已經處理，並在賽場公布，強調是「比賽中的衝撞」，並非「毆打事件」，但拒絕向傳媒交代處理結果。

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港隊教練在instagram發布影片，他描述當時港隊領先，內地隊員因為落後而失去理智（they just lost their mind when we are winning）。七名內地隊員，毆打五名港隊成員，但裁判並無介入，只是站在一旁觀看。

教練說「我們希望在整個聯賽中，打一場乾淨的比賽，表現體育精神，但我相信在中國內地並不可能。犯規、骯髒、無體育精神，是我唯一想到的詞語。我作為教練，我卻幫不到他們。」

事發地點為河北省承德市，當地正進行「第二屆全國青年運動會冰球比賽項目」，在7月28日開始比賽，共33對900多名冰球運動員參賽。

《香港01》記者向香港冰球協會查詢，職員回覆指「正了解情況」。

中國冰球協會宣傳部職員接受《香港01》查詢時表示，相關情況已經處理，並在賽場公布，強調是「比賽中的衝撞」，並非「毆打事件」，但該職員拒絕向傳媒交代處理結果，僅稱結果只會在賽場公布，着記者向港隊查詢。