【逃犯條例】中大段崇智會見學生：八學生被捕　不會禁「三罷」　

《逃犯條例》修訂政治風波未有平息跡象，繼港大、教大及嶺大校長與學生會面後，中大校長段崇智今日（1日）下午與學生會面對談。其間，有不少學生頭戴黃色頭盔出席，抗議段崇智過去一個多月來迴避與學生會面。中大校方表示，至今有8名學生被捕。 會面開始，段崇智則表示，中大是一個大家庭，每個成員是家人，如果同學受傷、受情緒打擊及學業受到挑戰，均會令他非常痛心；校方會提供法律支援，同時亦與法律界校友保持聯絡，以保障中大學生的權利。會面期間，有學生大叫「光復香港，時代革命」口號。 有學生指責段於運動後53日才出來正式見學生，又指「警察遲了39分鐘，他卻遲到了53天。」 會面至下午約5時許，部份學生不滿段崇智的解答，紛紛離場抗議，有同學高呼「一齊走」；會面至晚上7時結束，段崇智承諾一定會舉行下一次與學生的對話。

中大校長段崇智與學生會面對談，有大量學生排隊等後進入會場。（盧翊銘攝）

段崇智指，不論同學基於什麼原因，校方均會提供法律、精神健康及住宿的支援，保障學生的合法權利。

對於教大校長張仁良昨日稱已去信特首表達意見，段崇智指，自己在政治方面持開放態度，大學校友對是否撤回《逃犯條例》草案持不同意見，所以他需要確保中大的言論自由。

被問到會否指責學生，段稱要先了解事件，稍後會與學生會面詳談。他續指，管理層連日來均每天開會，「得個講係無用，要找好實際（行動）」他建議成立一個有認同性的、建設性、代表不同社會成員的溝通平台，而大學樂意參與推動。

段崇智於會面開始初時，指會面是開心見誠，又形容是「family gathering」，他於開場發言時表示，他是帶着沉重心情出席會面，過去數星期的情況不單令他感到緊張，還感到悲哀。

他指，自己的任務是聆聽校內不同持分者意見，學生就如自己的家人，校方提供法律、情緒精神及人身安全等保障，「家人痛苦，自己更痛苦，過去幾個禮拜都瞓得唔好，最難受係有同學受傷。」

他又指，校方已增加保安人數，於三個校內出入口巡邏，保障校園安全。

第一學生發言 向段崇智解釋何謂「勇武」

有戴頭盔、蒙面「勇武」裝束的學生表示，以裝束出席並非希望「搞事」，而是希望帶出相關示威裝束的原意，是由於對武力的恐懼。他又指，學生依然堅持上街，是因為熱愛香港，「行得上街都係『勇武派』，（嶺大校長）鄭國漢都係『勇武派』。」他又批評，自段上任以來一直只稱其為教授，而非校長，原因是段未能履行校長的職責。

該名學生於發言完畢後，向段崇智送上一頂頭盔，現場學生掌聲雷動，大量學生高呼「光復香港、時代革命」口號。

學生多次追問段崇智對成立獨立調查委員會態度。（盧翊銘攝）

學生多次追問 對成立獨立調查委員會態度

有學生問及政府應如何回應五大訴求，段崇智回應指，對成立獨立調查委員會持開放態度，並多次重申建議成立中立平台，由社會不同人士參與，多方面、深層次及宏觀檢視事件的來龍去脈。

現場同學多次要求段明確表明，會否向政府公開呼籲成立獨立調查委員會，但段均重申原本立場，現場同學不斷高呼要求他「講人話」、「答問題」、「唔好做錄音機啦。」

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段崇智指副校長吳基培代為處理 學生起鬨高叫：吳校長

有學生批評，一直以來只是副校長吳基培、學生事務處跟他們溝通，但段崇智在運動持續至第53天才正式與學生會面。段崇智表示，他每天都會與吳基培討論，「吳教授係代表我（段崇智）處理。」現場學生隨即起鬨，並且高叫「吳校長」。

段校長又指，大學不是政治機構，若大學回應必須代表所有持分者訴求，他重申大學不是政府一部分。

針對「三罷」 段崇智：不會干預或禁止學生或員工

談及會否就8月5日「三罷」行動表態時，段崇智表示，罷課、罷工是個人自由，大學完全不會干涉；但他指自己作為大學校長，並非政府一部分，不能強迫政府做任何事情；如出現長期罷工罷課，大學會否有任何支援或對策。段崇智表示大學不會干預或禁止學生或員工。

會面至5時許，約20至30名學生不滿段崇智的解答，紛紛離場抗議，其間高呼「一齊走」。其中，帶頭盔蒙面的中大同學阿樂表示，認為校長一直避答同學問題，猶如一部錄音機，「好似林鄭咁」，直言對他今日表現只達「負分」。

而阿樂正正是會面初期，有將頭盔遞向段崇智，而段崇智亦有接收，並放在身旁。

有學生問到，蔡元培校長當年於五四運動有支持學生，令運動得以成功，證明大學校長有能力幫助學生，詢問校長會不會有實際工作去支援學生。段指出校方已於經濟及住屋方面提供實際支援。他重申，學生有學術及言論自由。

有學生問到被捕後被控告暴動罪的學生判罪至少5年或以上，校長會否延長現時為期2年修學期限。段崇智表示學校已經有現有程序處理這些個案，會依照現時機制處理個案，他保證校方會認真處理每一個個案，但不能保證程序的結果。

他亦指出會盡最大的努力去保持被捕學生的學位。

段崇智：會盡最大的努力保持被捕學生學位

有學生問到被捕後被控告暴動罪的學生判罪至少5年或以上，校長會否延長現時為期2年修學期限。段崇智表示，學校已經有現有程序處理這些個案，會依照現時機制處理個案，他保證校方會認真處理每一個個案，但不能保證程序的結果。

段崇智指出，會盡最大的努力去保持被捕學生的學位。

段崇智與學生會面，於晚上7時許結束，較原定時間長一小時。（盧翊銘攝）

段崇智未有決定會否到示威現場視察

被問及會否仿效嶺大校長鄭國漢到示威現場視察，段崇智回應指：「目前未有呢個決定。」

被一再追問，什麼不會到示威現場視察，段崇智表示自己肯定示威者和平表達訴求，他對六九遊行十分自豪。

被問到獨立調查委員會由大法官等有公信力的人士組成，找出近期社會衝突的原因，跟大學做研究一樣，為什麼支持成立獨立調查委員會會令中大變成政治組織。段崇智表示平台有很多種，調查的平台亦是平台的一種，但並不限於此。他認為應該成立一個可以代表社會所有持分者的平台，找出社會不同議題的前因後果。

他亦指出，校方會支援學生因警察濫權而進行的民事訴訟，指出校方已經物色了法律顧問。

有不少學生頭戴黃色頭盔出席會面，抗議段崇智過去一個多月來迴避與學生會面。(盧翊銘攝)

段崇智​：催淚彈對人體有害是不爭事實

被問到會否譴責警方使用化武驅散示威者，段崇智表示催淚彈等武器對人體有害是不爭的事實，他重申暴力不能解決問題，他個人亦希望情形不會惡化。

另外，被問到會否譴責賣港求榮的中大畢業生，如立法會議員梁美芬等人，他表示自己不認同他們的講法，但指出他們有其言論自由。

被問到會否以中大校長身份發公開信，向中大員工及師生講述8月5日三罷的安排，段崇智表示會這樣做。

沒有衝擊仍遭警方暴力對待 段崇智不認同警方做法

有學生指出，不少中大學生在衝突現場，即使沒有進行衝擊行為但仍遭警方暴力對待，詢問校方如何保護前線的學生。段崇智指學校會做能力範圍能做的事情，他亦認為校方有責任去這樣做。他指，不認同警方的做法，認為大家都應該冷靜下來。

會面於晚上7時許完結，段崇智步出會場時沒有回應記者提問，只強調會再舉行會面與學生溝通。其後步上一架白色7人車離去，但期間有學生嘗試攔住車輛，並要求校長回應學生訴求，學生事務處職員與他們溝通後，幾位學生讓開。

有關中大段崇智與學生會面，校方於昨日突然通知學生有關安排，而活動事前只是邀請學生，未有開放教職員、校友及傳媒，校園電台會提供直播。至會面於今日下午4時開始，校方至此前才通知傳媒入內採訪，就現場的傳媒安排，校方表示，會面主要目的是就近日的社會事件與同學交流意見。大學因應傳媒朋友的要求，開放場地予記者入內拍攝。