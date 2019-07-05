【逃犯條例】中大校長段崇智：成立對話平台　為年輕一代重燃希望

今年七一回歸日爆發衝擊立法會，事後多家大學的校長回應事件。而繼科大、港大、理大、城大、嶺大、教大之後，中大校長段崇智今日（5日）向中大學生、同事和校友發出公開信。段崇智建議成立一個具建設性及認受性的對話平台，連結政府以及涵蓋不同年齡、階層和政見的社會人士，促成和解。

香港中文大學校長段崇智。（陳百灝攝）

在公開信中，段崇智未有譴責衝擊立法會事件，他形容近日本港社會爆發的矛盾、衝突及其導致的「信心危機」，著實令人痛心，認為持續的對峙，只會令當前的社會裂痕擴大至難以修補。

各方須以開放坦誠的態度 緩和對峙局面

段崇智在信中指，各方必須以開放坦誠的態度，尋找出路，緩和對峙的局面，並建議從速成立一個具建設性及認受性的對話平台，連結政府以及涵蓋不同年齡、階層和政見的社會人士，集思廣益，讓各界持份者與政府踏出和解的一步。

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而對話平台有賴各方以最開放、坦誠及和平的態度，放下對抗，認清現況，務實理性地協商，逐步消解社會上的深層次矛盾，讓香港走出陰霾。他深信大學社群都願意貢獻其力量，協助重建這個家，為市民，尤其是年輕的一代，重燃希望，邁步向前。

而在八間資助大學之中，浸大校長錢大康至今仍未表態。而浸大協理副校楊志剛早前在報章撰文，形容反修例人士發起的抗爭運動「足以宣布進入緊急狀態並調動軍隊維持秩序」，言論引起外界譁然。浸大新聞系前助理教授杜耀明、宗教及哲學系前高級講師陳士齊及一眾校友發起聯署譴責，有2300名師生、校友及社會各界人士加入聯署。

中大校長段崇智致中大學生、同事和校友公開信全文：

近日本港社會爆發的矛盾、衝突及其導致的信心危機，著實令人痛心。持續的對峙，只會令當前的社會裂痕擴大至難以修補。

放眼前路，各方必須以開放坦誠的態度，尋找出路，緩和對峙的局面。我建議從速成立一個具建設性及認受性的對話平台，連結政府以及涵蓋不同年齡、階層和政見的社會人士，集思廣益，讓各界持份者與政府踏出和解的一步。

對話平台有賴各方以最開放、坦誠及和平的態度，放下對抗，認清現況，務實理性地協商，逐步消解社會上的深層次矛盾，讓香港走出陰霾。

我深信大學社群都願意貢獻我們的力量，協助重建這個我們所愛的家，為市民，尤其是年輕的一代，重燃希望，邁步向前。

段崇智

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