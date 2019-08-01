三聯書籍涉誹謗案　作者認無向原告查證　但花多小時查梁振英資料

三聯書店於2015年推出書籍《「佔中」透視》，書中指由多名資深傳媒人組成的獨立評論人協會作選擇性報道，並接受美國國會資助的基金會的捐款。三聯和該書作者遭評協民事控告誹謗，案件今(1日)在高院續審，《「佔中」透視》的作者關秀琼(筆名余非)作供，在盤問下承認未有向評協和基本會等查證，但認為涉案的內容沒有負面意思。她又稱有核實書中的內容，如提及前特首梁振英的內容，便花了7、8小時作查證。

作者關秀琼承認在書中寫到有關獨立評論人協會的部份時，沒有向會方查證內容。（資料圖片）

原告為獨立評論人協會有限公司，被告為三聯書店（香港）有限公司及關秀琼（又名余非）。原告一方指，《「佔中」透視》提及評協受美國國家民主基金會（NED）資助，而該會實為美國中情局分部，獲美國國會資。原告指，內容屬誹謗。

提及原告的內容只是陳述句

關秀琼今供稱，承認她沒有就此事向本案原告，即評協和其會員查證過有關他們是否有向美國家民主基金會的關係。她又解釋，書中指評協受美國國家民主基金會（NED）資助，只是陳述句，沒有負面意思，而該句不等於指控評協收取資助後，替基金會做事。

花7至8小時查梁振英資料

原告律師卻指，關沒有迫切性出版該書。關同意，但解釋她在佔中時有留意事態發展，所以才答應三聯在一個月內完成出版。

原告律師又指，作為一個負責任的作者，是有責任去核實書中的內容。又指關無論在書籍出版的過程，或是被控誹謗的階段，都是以不合邏輯為她的觀點和理據，關否認。她強調並非不做核實的作家，並舉例指書中有涉及前特首梁振英的內容，她便用了7至8小時去查證相關資料。

原告和被告均已舉證完畢，案件押後至下周一進行結案陳詞。

案件編號：HCA1438/2015