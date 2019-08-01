【逃犯條例】逾700演藝界人士聯署響應8.5罷工　促政府回應訴求

政府修訂《逃犯條例》風波未平，有市民發起下周一（8月5日）罷工，呼籲各界響應。 演藝界人士日前發起聯署，呼籲本港多個演藝團體響應罷工行動，暫逾700人簽名支持。他們提出四個訴求，包括承諾不追究參與罷工的員工、要求政府成立獨立調查委員會，並正視市民提出的五大訴求，要求各演藝團體在周五（2日）下午六時前作回應。

六月中有大批市民參與罷工，並在金鐘集會。（資料圖片／張浩維攝）

聯署由多個演藝界人士及團體發起，包括多名藝發局委員及小組主席，音樂人周博賢、舞蹈家梅卓燕等，並在30小時內收集到超過700個實名聯署，參與聯署人士包括多名台前幕後的劇場工作者。

聯署聲明內要求本港多個藝術團體，包括中英劇團、城市當代舞蹈團、香港小交響樂團、香港中樂團、香港芭蕾舞團、香港話劇團、香港管弦樂團、香港舞蹈團、進念二十面體，及香港各大小藝團，響應下周一的全港罷工行動。聲明內提及，要求各個團體承諾不追究參與罷工的員工、要求政府成立獨立調查委員會，就修例爭議及警民衝突作調查，並要求政府正面回應市民提出的五大訴求。

六月曾發起罷工行動，最終演變成警民衝突。（資料圖片）

聲明內要求各個團體在周五下午六時前作公開回應，指出各個藝術團體在業界內有聚足輕重的地位，並面對龐大觀眾群及各社會階層，希望能運用其影響力，向各界傳遞訊息，並向港府表明立場。