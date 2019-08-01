【逃犯條例】註冊護士被控暴動罪　逾二萬人聯署冀護管局不作追究

《逃犯條例》修訂引發的政治風波持續，本周日（7月28日）中環至西環一帶爆發激烈警民衝突，警方當晚拘捕49人，其後控告當中44人暴動罪，當中包括一名註冊護士陳永琪。 一群自稱為「生於斯長於斯的醫護人員」發起聯署，指陳永琪當天在上環只是負責人道救援工作，卻被起訴暴動罪，聯署人嚴重譴責香港政府罔顧人道精神、缺乏人倫道德。聯署人希望香港護士管理局不會對陳永琪採取任何追究以及法律行動，也希望法庭正視訴求，無罪釋放陳永琪，撤銷暴動罪。直至今天（1日）下午5時許，共有22,000多人簽署聯署聲明。

註冊護士陳永琪被控在香港上環干諾道中及文華里附近，連同其他人參與暴動，面對一項暴動罪。 (資料圖片)

聯署署名是「一班生於斯長於斯的醫護人員」，聲明指，陳永琪於上環衝突中，只是負責人道救援工作，現卻被起訴暴動罪，聯署人嚴重譴責香港政府罔顧人道精神、缺乏人倫道德，「竟然可以將一位參與人道救援工作的醫護人員，現被起訴暴動罪，我們相信，這件事於敘利亞戰場上，也不會發生。」



聲明表示，救死扶傷是醫護人員的天職，不論是前線的示威者、警務人員，甚至黑社會，醫護人員也會一視同仁，以尊重生命為依歸，也會施救。聯署人也指出，鑑於現在香港的局勢，在所謂的「社會的衝突」環境中，「人道空間」正日益縮小，聯署人批評特區政府凌駕了救援組織和援助政策，形容人道救援的行動自由正逐漸受侵蝕。

聯署人指，希望香港護士管理局，不會對陳永琪採取任何追究以及法律行動，也希望法庭正視訴求，無罪釋放陳永琪，撤銷暴動罪。截至今天下午5時38分，共有22,510位醫護人員簽署聯署聲明。