【逃犯條例】部分中大生不滿段崇智會面時答題如錄音機　離場抗議

《逃犯條例》修訂政治風波未有平息跡象，繼港大、教大及嶺大校長與學生會面後，中大校長段崇智今日（1日）下午與學生會面對談。其間，有不少學生頭戴黃色頭盔出席，抗議段崇智過去一個多月來迴避與學生會面。中大校方表示，至今有8名學生被捕。 會面期間，學生不斷追問有關對成立獨立調查委員會意見，惟段崇智多次迴避未有直接回應，會面至下午約5時許，部份學生不滿段崇智的解答，紛紛離場抗議，有同學高呼「一齊走」。

會面期間，有學生批評一直以來只是副校長吳基培、學生事務處跟他們溝通，但段崇智在運動持續至第53天才正式與學生會面；段崇智表示，他每天都會與吳基培討論，「吳教授係代表我（段崇智）處理。」現場學生隨即起鬨。

阿樂表示，認為校長一直避答同學問題，猶如一部錄音機，「好似林鄭咁」，直言對他今日表現只達「負分」。(胡家欣攝)

會面期間，段崇智多次被問及會否支持設立獨立調查委員會處理事件，唯段多次未有正面回應，至於5時許，部分學生不滿段崇智的解答，紛紛離場抗議，有學生高呼「一齊走」，離場為數二十幾人。

其中一名提早離場、戴頭盔蒙面的中大同學阿樂表示，認為校長一直避答同學問題，猶如一部錄音機，「好似林鄭咁」，直言對他今日表現只達「負分」。

他剛才在會面初時，有將頭盔遞向段崇智，段崇智有接收，並放在身旁。

中大內外全科醫學士四年級柯同學表示，認為今日校長的回應猶如「人肉錄音機」，未有正面回應，會否支持成立獨立調本委員會。她批評，連嶺大校長鄭國漢均有落區視察，但校長連明確表態亦做不到，包括譴責警方濫用武力，直言感到憤怒，故離場抗議。