【逃犯條例】警反對周六旺角遊行只允集會　發起人將提出上訴

有網民計劃本周六（3日）舉行「旺角再遊行」，惟警方對遊行發出反對通知書，但原本起步地點、晏架街足球場的集會，則獲批出不反對通知書，負責向警方申請的伍永德表示已諮詢法律意見，並將就有關決定將提出上訴，明日（2日）下午5時將舉行上訴會。

遊行發起人伍永德（右）表示香港有集會自由，屬基本的人權保障，認為警方今次第3次就不同遊行申請發出反對通知書，是「選擇性執法」，質疑警方「毀滅」遊行集會自由。（高仲明攝／資料圖片）

根據警方的回覆文件指，自6月起已有不同團體舉行11次遊行及/或遊行，另外上周末兩次未經批准的遊行，其間曾發生過有參與人士、記者及警員嚴重受傷、大規模破壞公物、破壞社會安寧、暴力、縱火以及大範圍堵路事件。

文件亦指，除旺角區固有居住人口外，亦包括大量勞動人口及旅客，加上區內有不少舊式樓宇及易燃搭建物如排檔等，如發生暴力衝突事件，會嚴重影響市民及旅客的人身及財產安全。

警方又表示，如區內出現大範圍堵路，會嚴重影響廣華醫院、附近消防局和救護站向市民提供緊急服務的能力，對公共安全及公共秩序構成嚴重影響。

而旺角遊行申請人伍永德認為，香港有集會自由，屬基本的人權保障，惟警方繼上周元朗、港島遊行後，第3次就遊行申請發出反對通知書，質疑警方「毀滅」遊行集會自由。

雖然伍永德表示將提出上訴，但他對上訴結果「未有太大信心」，被問到上訴失敗將如何處理，他說會考慮會繼續集會，但未必會再主辦遊行。至於會否擔心，旺角的集會會重演7.27元朗有大批市民未離禁令繼續遊行的一幕，他聲稱港人有遊行集會自由，但擔心若再現警民衝突，警方施放的催淚煙會影響到旺角區的市民，更擔心有人因此暈倒甚至失救。

他又說，不擔心自己因為申請遊行而要負上法律責任，他質疑警方做法令無人再申請遊行或集會，變相失去遊行及集會的權利。