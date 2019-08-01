【逃犯條例】護士築起公院首幅連儂牆：穿起制服要中立　摒棄藍黃

修例風波未止，民憤難平，全港各區均有人自設「連儂牆」讓市民發表己見。 有醫護今日（1日）於瑪嘉烈醫院內設連儂牆，發起的護士阿Ki表示，過去一個周末的示威當中，有救護標誌的頭盔被打凹，亦有義務救護員被捕，自己從事的行業又無法罷工，所做的有限，因此希望在院內築起連儂牆讓同事表達心聲。 不願上鏡受訪的阿Ki強調，醫護的專業是「着起制服就保持中立」，不論是社團人士或普通市民都會照救。

有醫護今日於瑪嘉烈醫院內設連儂牆，讓同事表達心聲。（高仲明攝）

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今日下午3時許，一行數人來到瑪嘉烈醫院的行人通道，與原本在等候的數人匯合，開始分工合作將一些紙張、紙板貼上牆壁。他們有些人互不相識，憑一個短訊令十數人聚集在此。

短訊內容很簡潔，就是邀請其他醫護一起幫忙興建「HA（醫管局）第一塊連儂牆」。發出短訊的阿Ki表示，眼見反修例示威現場有標明紅色十字救護圖案的頭盔凹陷，亦有救護義工被捕，身為護士的阿Ki認為，政府和警方的做法已屬過火，但自己的行業無法罷工明志，於是想到在醫院設表達意見的連儂牆。

連儂牆上，貼上「五大訴求、缺一不可」的便利貼。（高仲明攝）

「就算係黑社會都當市民咁救」

向來醫護都較少公開就政治議題發聲，但近日有醫護人員在網上發表疑似針對示威傷者的言論惹起爭議，阿Ki強調「令受傷嘅人驚咗、唔求醫係錯」，醫院內「有藍有黃」很正常，但醫護穿起制服就要保持中立：「就算你係黑社會大佬，醫護都係當救市民咁救」，不論哪個陣營的醫護，只要發表對某些人不公平的言論，市民一定會看得見。

言談間，可以感受到阿Ki對捍衛專業的執著。7·21元朗黑夜當晚，警方在白衫人追打市民期間失蹤，在接獲報案後39分鐘才到場。阿Ki的聲音略帶顫抖：「如果有個病人唔舒服，我遲39分鐘先睇，佢可能已經死咗喺張病床度」。阿Ki補充，護士「無醫生咁偉大」，但在自己的崗位會做好保障病人私隱的責任，以及防止其他人騷擾病人。

我哋（醫護）唔係淨係推小朋友上前，我哋會喺後面standby（待命）

明晚（2日）有醫護發起於愛丁堡廣場集會，阿Ki指，醫護被視為高薪厚職的一群，或對現今的時勢無甚貢獻，但阿Ki想發聲，「我哋（醫護）唔係淨係推小朋友上前，我哋會喺後面standby（待命）」。

不少護士在連儂牆上寫下心聲。（高仲明攝）

放假特地回院貼memo 護士：醫護身份下係市民

護士Zoe今日放假，但特地回到瑪嘉烈醫院在連儂牆上留言，她指自己在醫護身份下是一名市民，同樣可發言；她透露自己曾於下班後到示威現場義務救護，坦言身心勞碌，但「有好多人、被檢控嘅人比我更攰」，她希望可給予精神上的支持。

另一名護士朱先生則認為，連儂牆的原意就是容許有不同想法的人留言，絕非單一陣營的專利。他坦言自己「作為醫護唔可以罷工，作為普通市民又唔敢衝」，貼連儂牆已是最和平表達訴求的方法。