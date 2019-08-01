【逃犯條例】警方反對周六旺角遊行　僅批准晏架街足球場集會

有網民計劃本周六（3日）舉行「旺角再遊行」，曾參選2016年立法會選舉飲食界功能組別的伍永德，早前代表網民向警方申請不反對通知書。主辦單位稱，警方不批准遊行，但原本起步地點、晏架街足球場的集會，則獲批出不反對通知書。

伍永德曾指，計劃周六下午3時由晏架街足球場起步，途經旺角道、彌敦道、登打士街、廣華街和染布房街，以麥花臣籃球場為終點。

主辦單位今日指，警方今日就集會批出不反對通知書，遊行則不批准。伍永德及團隊正就有關決定及上訴事宜諮詢法律意見，將於今日晚上統一回覆。

早前，有人分別申請於上周六在元朗及上周日於中西環遊行，警方均以過往遊行結束後多次發生警民衝突為由，拒絕遊行並發出反對通知書，至於上周日（28日）在中環遮打花園的集會，則獲警方發出不反對通知書。雖然兩場遊行遭警方反對，但仍有不少市民前赴兩地，兩日均發生警民衝突，在中西環警民衝突中，更有44名在場人士被控以暴動等罪，昨日在東區裁判法院提堂。

▼7.28西環、上環區衝突▼

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伍永德補充指，即使遊行不獲批不反對通知書，預料很多香港人都會出來遊行，並非他可控制得到。至於他本人當日會否在旺角出現，他則稱現階未可回應。