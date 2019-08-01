【逃犯條例】城大發稿指校長下午晤學生　稱先進社會政教要分離

反修例風波持續近兩個月，港大、嶺大及中大校長先後與學生會會面。香港城市大學晚上發新聞稿指，校長郭位與管理層及學生代表在今日下午已見面，就近來社會的動盪與紛爭交換意見，又形容學生表現平和，引述他們期望八大校長共同發表聲明。郭位指，期望官員拋開舊思維，以最大誠意與社會各界溝通；他又提到「先進的社會裏，政教要分離，方能避免煩躁不滿的情緒持續發酵」。

城大校長郭位今日下午與學生閉門會見。（資料圖片）

繼中大校長段崇智今日與逾百位學生會面後，城大在晚上約9時左右發新聞稿稱，校長郭位與管理層及學生代表已在今日下午見面。

郭位：期望官員拋開舊思維

郭位在稿中稱，城大以學術科研和增進民生褔祉為宗旨，經常就不同議題向政府提出訴求和意見。他期望官員拋開舊思維方式與做法，以「最大的誠意及開放的心胸」，客觀地就教育、科研、社會等各種議題與各界溝通。他又提到，「先進的社會裏，政教（政治及教育）要分離，方能避免煩躁不滿的情緒持續發酵，因混亂而造成社會撕裂。」

另外，城大表示，強調大學自主，尊重和平、理性及非暴力地討論議題，譴責任何形式的暴力行為。校方稱，自從6月15日率先發布大學通告後，再次呼籲政府考慮社會整體福祉，回應社會訴求，注意學生和社會的安全。校方又提到，郭位在會面後向學生會署理會長黃希朗贈送一本郭校長手著的《高等教育的心件》，希望黃參考及從「心」領悟。