【逃犯條例】中大校長與學生會面　段崇智座駕被變「流動連儂牆」

修訂《逃犯條例》引起的爭議不斷，各項示威、遊行及集會持續近兩個月後，香港中文大學校長段崇智今日（1日）首次應學生要求進行公開會面。會面在下午約4時開始，不少出席學生頭戴黃色頭盔，以表達對段崇智過去一個多月來，迴避與學生正面對話的不滿。現場所見，段崇智的座駕被貼上「懦夫」、「錄音機」、「五大訴求缺一不可」、「有問題就可以革命」等便條紙，猶如「流動連儂牆」，現場亦有學生戲稱為「連儂車」。

中大校長段崇智今午與學生舉行面見會，其座駕在他與學生會面期間被貼上不同字句。（盧翊銘攝）

中大學生辦事處昨日（7月31日）以電郵通知全校學生，表示校長段崇智將於今日（1日）下午4時，在龐萬倫學生中心與學生會面對談，3時許場外已有學生排隊輪候進場。有到場學生不滿段事發近兩個月才公開與學生見面，批評「警察遲了39分鐘，他卻遲到了53天。」會面舉行約一小時後，部份學生因不滿段崇智的回應，紛紛離場抗議，有同學更多次高呼「一齊走」。

反修訂運動中，遍地開花、區區可見的「連儂牆」，今日亦在中大見到。段祟智的私家車在會面期間，被人貼上多張白色及黃色便利紙，猶如變成流動的「連儂牆」。當中包括寫上「光復香港、時代革命」、「香港人加油」等字句。

會面於晚上7時許完結，段崇智步出會場時沒有回應記者提問，只強調會再舉行會面與學生溝通。其後步上一架白色7人車離去，但期間有學生嘗試攔住車輛，並要求校長回應學生訴求，學生事務處職員與他們溝通後，幾位學生讓開。