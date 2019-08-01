【逃犯條例】警稱超過千二警員遭起底　資深警證警員將示威者起底

反修例風波引起一連串示威活動，至今仍未平息，有人不滿警方以不當武力驅散示威者，在網上公開警員及其家人的個人資料。警方今日（1日）晚上在官方Facebook專頁發布影片，警司劉肇邦稱自6月9日起，有超過1,200名警員及其家屬的個人資料於網上被披露，警方指行為有可能違反私隱條例。 惟有資深警務人員早前亦向《香港01》記者透露，曾有警務人員將示威者「起底」的資料於WhatsApp群組內傳閱。早前亦有網上群組流傳網絡截圖，指控有警務人員將示威者「起底」。

警方指已有超過1200名警員及家屬遭「起底」，其個人資料包括電話、地址，以及身份證號碼等，被張貼於網上或公眾地方。（警方Facebook專頁截圖）

劉肇邦指由6月9日至今，有超過1,200名警員及家屬遭「起底」，其個人資料包括電話、地址，以及身份證號碼等，被張貼於網上或公眾地方。劉肇邦續指，有警務人員遭起底人士進行種種活動，包括向財務公司借貸等。他表示，警方對有關行為表示遺憾，又提醒有可能觸犯「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」法例。

警方對起底相關行為表示遺憾，又提醒行為有機會觸犯「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」法例。（警方Facebook截圖）

就港九各處舉行的公眾活動，警方指明日（2日）晚上在中環遮打花園舉行的公眾集會，即公務員集會，已獲發不反對通知書；8月3日舉行的旺角遊行和集會，以及8月4日在港島西區舉行的遊行及集會，警方則只對集會發不反對通知書，對遊行就發反對通知書。