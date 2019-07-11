【逃犯條例．法律百科】「起底」何以成罪　有何辯護理由

《逃犯條例》爭議引發警民衝突，有人不滿警方以不當武力驅散示威者，在網上公開警員及其家人的個人資料，至上周日（７日）九龍區大遊行，有警員向示威者說「隻揪」，事後該警員亦疑遭「起底」，其個人資料除在網上廣傳，亦被人張貼在大埔的連儂牆上。 警方繼早前稱已就網上不當行拘捕了7男2女，當中至少4人涉及「起底」行為；過去兩晚，警方亦有派員到大埔及油塘，撕走涉及警員私隱的相關紙條，指張貼者可能干犯上述的私隱條例，惟有法律界人士指，要定罪仍有一定難度。根據資料，這條例訂立至今，未有人因這罪名被定罪。

香港各區近日均出現連儂牆，大埔區卻連儂牆被貼上個別警員的個人資料。（資料圖片）

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披露資料以達欺凌目的屬不法行為

警方早前作出拘捕行動後，曾指作「起底」行為的人士，可能觸犯《私隱條例》第64條「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」；而私隱專員公署今天亦發出新聞稿，指出在連儂牆上公開他人的個人資料，亦有機會干犯這條例。

私隱專員在回應查詢時亦指，根據現行法例，任何人披露或如公開展示其他人的個人資料，無論該資料是否從公共領域取得，都必須考慮收集和使用相關資料的手法是否合法和公平。若收集及披露個人資料以達欺凌、具煽動性和恫嚇的不法目的，那肯定是不合法。

黃繼兒指出，起底行為是違反《私隱條例》。（資料圖片／高仲明攝）

三種情況下披露資料屬違法

根據香港法例第486條《個人資料(私隱)條例》在香港法例第486章，第64條提到，在以下三個情形下披露他人資料，即屬違法：

1. 若出於獲取財產得益而披露他人資料；

2. 意圖令資料當事人蒙受財產損失；

3. 想令資料當時人蒙受心理傷害；

一經定罪，最高可罰款100萬及監禁5年。

四個抗辯理由

但這條例，亦有4項免責辯護理由，如下：

1.合理地相信有關披露對防止或偵測罪行屬必要；

2.任何成文法則、法律規則或法院命令規定作出，或授權作出有關披露；

3.合理地相信有關資料使用者已同意有關披露；

4.為新聞活動的目的，或與此直接相關的活動的目的，並有合理理由相信，發表或播放該個人資料符合公眾利益。

條例規管不限於網上世界

大律師嚴康焯指，條例規管的不限於網上世界，如有人在現實中作出披露行為，也會干犯條例。他指出，其中一項免責辯護為「該人合理地相信有關資料使用者已同意有關披露」，若當事人在公開平台透露個人資料，他人因而知悉並加以披露，應不會觸犯私隱條例。

有大律師指出，在社交媒體以公開形式發放的資料，會視為同意披露。（資料圖片）

社交媒體公開資料可視作同意披露

嚴大狀舉例說，若有人在公開的社交媒體，如Facebook、Instagram頁面透露自己的電話、住址等，可視為資料使用者已同意有關披露，故轉載這些資料不算犯法。另外，受本港司法管轄權所限，在外地披露私隱資料，並不會遭到檢控。

轉載非法資料可被控

涂謹申昨日在電台質疑警方並無法律依據清走連儂牆紙張，指相關人士應循法庭申請禁制令。有不願透露姓名的大律師對此表示同意。該大律師提到，在第4項免責辯護，認為在連儂牆貼出涉嫌違法執行職務的警員資料，可算是出於與新聞活動直接相關的目的，且發表涉違法執行職務的警員資料亦算符合公眾利益。

至於轉載他人非法披露的資料，他覺得有可能會被控，但會否被定罪就有保留。

有警員疑因子女報讀學校後資料外洩

另外，警方早前拘捕的人士中，亦包括一名直資名校的電腦技術人員，據悉，警方上月留意到有人在網上自稱黑客組織「匿名者」（Anonymous），發放疑從不法途徑獲得的628名警務人員的私隱資料。警方網絡安全及科技罪案調查科調查後，發現被起底的警員，均曾為子女報讀同一所學校，故推斷資料洩自該校的資料庫。

資料外洩可涉民事責任。（資料圖片）

洩漏資料方可涉民事責任

嚴康焯大狀表示，本港可參考的案例很有限。他認為上述警員是自願向學校提供資料，該電腦技術人員受學校僱用，可算是經授權得到資料，是否「未經資料使用者同意而取得」有待商榷。嚴大狀形容事件更像是民事案件，當事人可入稟追究學校及技術人員有無違反責任。

至於因朋友告知而得悉他人資料並再作傳播，他亦看不到有直接觸犯條例的地方。

暫未有人因此例被定罪

私隱專員黃繼兒本表示，自《個人資料(私隱)條例》第64條於2013年4月生效至今，曾將13宗個案轉交警方作刑事調查檢控，其中12宗已結案。現時尚未有人就此條例被定罪。警方則表示沒有備存就此條例起訴或被定罪的數字。

就近日有人在大埔連儂牆張貼疑涉個別警員個人資料的告示，私隱專員公署今回應稱，至今午五時正，公署未有接獲有關警員個人資料被張貼於連儂牆的投訴。

但署方強調，違反《私隱條例》有可能構成刑事罪行，在這情況下會涉及警方的刑事調查，並由律政司決定是否向個別人士或機構提出檢控。《私隱條例》第64條是其中一條刑事罪行條文。 至於個案是否涉及違反《私隱條例》第64條，將取決於案件中的所有相關事實，不能一概而論。

用不誠實取電腦罪須證明意圖

警方及律政司過往常用的《刑事罪行條例》（第200章）第161條「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪，亦有用於在網上發佈不當言論，罪成最高可處監禁5年。惟終審法院今年4月頒下判詞，指該控罪主要用於針對入侵他人電腦的駭客行，認為使用個人電腦發放消息，當中不涉侵入另一人的電腦，不能用這罪名起訴。

另一位不願透露姓名的律師就提醒，「取用他人電腦」包括入侵電腦系統，即使透過私人電腦作出侵入行為，仍可被控以不誠實取用電腦罪。他認為，用這條罪名提告，須證明被告有相關的犯罪意圖，故以私隱條例控告疑洩密的人，似乎是較為穩妥的做法。