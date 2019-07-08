【九龍區大遊行】隻揪sir、冇證警遭起底　至今逾千資料被公開

周日（7月7日）九龍區大遊行結束後，示威者佔領廣東道、彌敦道，警方晚上展開驅散行動，其間有多名警員言行令人嘩然，包括﹕「咩呀，認X住我呀，隻揪呀！」「警察執行職務時，係唔需要展示委任證。！」亦有警員推撞記者、阻礙記者拍攝等情況。「連登」網民進行起底行動，將相關警員的背景在網上發放。 逃犯條例引發的警民衝突日益加劇，早前已有網民針對前線警員進行「起底」，公開逾1,100名警員及親友資料，警方於本月2日及3日拘捕7男2女。

有警員向示威者大叫「隻揪呀！」（影片截圖） 警方昨日的清場行動中，與示威者對罵的多名軍裝警員被網民「起底」。據網上片段，在旺角匯豐總行對開行人路，一名男子在警方推進時，疑失平衡倒地，示威者隨即與警員口角。一名藍衫警員突然向示威者大叫「行！」，示威者回應「X你XX有車呀」，警員及後呼喝「咩呀，咩呀，退後啊」，又挺胸與示威者對立，並將示威者推向馬路。 此時，另一名編號「21XXX」的軍裝警員，向示威者嚎叫「咩呀，認X住我呀！」示威者大叫「隻揪呀！」該名警員亦回以「隻揪呀！」。其言行引起市民不滿，立法會議員陳志全亦表示會就事件去信警務處處長，要求與該名警員隻揪。網民將該名警員的個人資料公開，聲稱該警姓鍾，居於大埔一公共屋邨，亦是當區中學及小學的校友。

示威者在警員推進下跌倒，引發隻揪事件。(讀者提供影片截圖)

該名身穿便服的警員高呼：「警察執行職務時，係唔需要展示委任證！」（讀者提供影片截圖） 便衣警高呼執法不用出示委任證 另外，清場當晚，一名疑似警員的便衣男子，身穿灰色上衣及軍綠色褲，戴有寫有「Police警察」頭盔及盾牌，但沒有展示委任證或警員編號。他與示威者對峙時，被市民質疑其警員身份，表示「都唔知你係唔係差佬」。該名疑似警員立即高聲回應﹕「警察執行職務時，係唔需要展示委任證。」民眾起哄，並要求他「講多次」。該名疑似警員亦被「起底」，網民公開其facebook帳戶，指他姓張，畢業於城市大學。該facebook帳戶隨後已刪除。香港城市大學的民主牆上，有學生不滿該名警員的行為，張貼大量該警的照片，並諷刺為「傑出校友」。 而多段清場片段中，有警員疑向現場採訪的記者推撞及步步進逼，《香港01》記者亦曾被警員肘撞。「連登」網民集合部分懷疑推撞記者及阻礙記者拍攝的警員編號，並公開部分警員的全名及職位，包括姓馮警長、姓朱高級警員、姓陳高級警員等。

警方揮動警棍驅散群眾。（盧翊銘攝／資料圖片）

反對《逃犯條例》風波未止，過去多次的大型公眾活動，最終演變為警民衝突。有市民批評警方採用過份武力驅趕示威者，對警方的不滿日益加劇。有網民早前曾在網上發起針對前線警員的「起底」行動。警方於（3日）公布有超過1100名警務人員及其親友的個人資料被公開，包括警員中英文全名、身份證號碼及家人的全名、身份證號碼及住址等。有警員及其家人接獲滋擾電話及恐嚇字句。警方就事件拘捕7男2女，分別涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」、「刑事毀壞」、「威脅會摧毀或損壞財產」及「刑事恐嚇」。全部人已獲准保釋候查，須於八月上旬向警方報到。

警方當時稱強烈譴責相關行為，並重申互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。