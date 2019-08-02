【8.5罷工】工聯會反對　職工盟：罷工是可行、不暴力的方式

網民發起下周一（5日）全港罷工、罷市、罷課，促政府回應五大訴求。昨日工聯會召開記者會，望僱員緊守崗位，譴責示威者企圖癱瘓香港社會正常運作。 工聯會理事長黃國今早接受商業電台《在晴朗的一天出發》訪問，重申反對下周一罷工，但承認罷工是「打工仔」的權利，稱罷工是工會最後的手段，但要視乎環境，罷工又是否對僱員有利。 職工盟主席吳敏兒強調，五大訴求十分清楚，認為罷工非最後手段，而是僱員應有權利。吳又稱罷工針對政府，質疑沒有行動難以得到回應，「點呀？大家係屋企坐呀？坐到政府回應？」認為若僱員有訴求，應該予以支持。

網民發起全港大罷工，並在七區集會。（網上圖片）

黃國在商業電台《在晴朗的一天出發》中質疑周一罷工訴求不清，以及是否得市民認同及支持，而且近日社會經濟狀況差，不合作運動亦嚴重影響僱員。黃又提到香港是信心經濟，近日香港的氣氛影響經濟發展。他又提到六七罷工，強調背景和現時相差甚遠，又稱「層次和深度差得遠」，但未有提到六七罷工和周一的差別。

吳敏兒稱，則強調經濟氣氛差是因為7月21日有白衣人在西鐵站攻擊他人，她又提到周一的罷工目的明確，是希望政府回應五大訴求，她反問政府一直未有回應，港人可如何應對，「點呀？大家係屋企坐呀？坐到政府回應？」。她強調僱員有罷工的權利，罷工是一個可行，又最不暴力的方式表達自己的不滿。吳又指，罷工主要有兩種，分別是經濟型罷工及政治性質的罷工，經濟型罷工對象是機構性、公司或管理層，由一班員工或工會發動。

工聯會理事長黃國及職工盟主席吳敏兒對罷工立場不同，黃國質疑周一罷工訴求不清，吳敏兒則直言罷工是僱員權利，目的要政府回應五大訴求，立場清晰。（資料圖片）

由公務員發起的「公僕仝人，與民同行」集會將於今晚（2日）舉行，政府昨日（1日）發表聲明，稱公務員必須盡忠職守、堅守法治，並提到就任何公務員違規的情況，特區政府會按既定機制嚴肅跟進。黃國提到，公務員在私人時間集會沒有問題，但擔心會影響尊業形象。吳敏兒直斥「政治中立」唔係大晒，她強調公務員亦有僱員權利，公務員在下班後參與集會同屬應有權利。