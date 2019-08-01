【逃犯條例・持續更新】多間小店響應8.5罷工：是最廉價的表態

反對《逃犯條例》修訂的示威活動自六月以來一直持續，近兩月以來警民衝突不斷，728警民衝突中，更有44名示威者被控暴動罪。有網民發起下星期一(8月5日)進行罷工、罷市、罷課，並於七區同時舉行集會。除了擁有95個成員工會的職工盟響應號召在當日罷工，現時也有不少店舖表明會一同罷市，揚言「自己屋企自己救」，繼續向政府施壓爭取「五大訴求」。

阿布泰：兩日營業額撥捐612人道支援基金



旗下有14間分店的「阿布泰國生活百貨 Abouthai」，前日率先宣佈繼612之後，將於8月5日再次全線罷市，又表示會將14間分店於8月1日及2日的營業額，扣除開支後全數撥捐「612人道支援基金」。而今日（1日）已有多間小店表態支持罷市，當中有藥房、食店、網店、髮廊等等。

位於大埔的「H.hairport hair salon」，7月31日晚在網上表示8月5日將會放假一天。(網上截圖)

大埔髪廊：髪將來願優先考慮聘用被定罪人士



位於大埔的「H.hairport hair salon」，昨晚(7月31日)在網上表示因店主和店員要參加集會，8月5日將會放假一天。負責人Jac指，他們六月時也有參與罷市，認為罷市和罷工的行動成功與否，在於參與人數會有多少，「最好當然係啲政府部門員工都響應！」他表示，雖然不少髮型界的朋友都很支持罷市，但對於實際情況卻不是太樂觀，「其實都唔敢期望太多，都係盡量做好自己嗰份啦。」

該店指，平日沒有拒絕建制派人士與警察的生意，但願意將接到生意的利潤捐出支援示威人士，雖然只是小店，但見到不少年青人受傷、被捕甚至斷送前途，相比起來罷市只是很少付出。他們又指，如日後有示威人士不幸被定罪，店舖願意在他們出獄後優先考慮聘用。

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代購店：罷工一天是「最廉價的抗爭和表態」



以營辦文化深度遊旅行團的「GLO Travel」也指會於周一「留家休息，發個好夢」，該店在帖文中沒有明言，只表示因「家有要事休息一天」，但另外寫上「旅途上再多壯麗風光和動人故事，也不及航班飛越維港上空，在香港機場著陸那一下來得溫暖。畢竟這裏，是我們熟悉和熱愛的家。」的字句。

位於大角咀的素食店「走肉 ‧ 朋友」，除了表示因要與香港人一同撐下去而會於周一停業一天，亦表示作為家長，只要小朋友前往時說句「香港加油」，可以獲得飯盒並自選喜歡的菜式，更指如自攜食物盒可以另外帶走食物，稱是「做家長嘅小小心意」。

在旺角的代購和零售店舖「GeTheMall」決定於周一停業一日，屆時除了門市不會開放，店主對所有電郵及Whatsapp 都不會回覆。他們指，面對香港個多月來的荒誕事，當年青人甘願為香港付出很大代價，罷工一天只是「最廉價的抗爭和表態」。該店感謝客人的支持和體諒，亦呼籲更多人一起參與罷工罷市。

咖啡從業員響應罷工



除此之外，一班香港咖啡從業員今天在網上發出聯署聲明，表示他們是一班關心社會的咖啡從業員，當中包括咖啡店老闆、咖啡師、烘焙師，表示強烈要求政府正面回應香港市民五大訴求，表示6月12日業界有多達七十間咖啡店響應罷工，現時亦已聚集了不少咖啡店。

宣佈會於8月5日罷市的店舖名單：(持續更新)



【各區】阿布泰國生活百貨 Abouthai

【大角咀】走肉 ‧ 朋友

【旺角】GeTheMall

【旺角】鬍鬚仔玩具 The Wuso

【旺角】Concept store

【旺角】second_kill

【油麻地】古迦玩具 Kuugatoys

【新蒲崗】GLO Travel

【九龍城】Rings Coffee

【九龍灣】Lungo

【深水埗】基隆街五號

【荔枝角】Faroll法奧

【牛頭角】29 Coffe Co

【荃灣/堅尼地城/屯門】Zeppelin Hot Dog

【鴨脷洲】嘉嫂辦館‧KASO Grocery

【銅鑼灣】Artista Perfetto HK

【銅鑼灣】心燒食堂

【銅鑼灣】Coffever

【北角】Cat's Eye Workshop 貓眼工作室

【粉嶺】Food Hunter 餓狼來了

【大埔】H.hairport hair salon

【大埔】富善中西藥行|

【荃灣/堅尼地城/屯門】Zeppelin Hot Dog

【元朗】元朗雞煲棧

【西貢】Let's Jam 一起果醬

【網店】O DOG老年犬專門店

【網店】Forest Nature 森林姿源