【逃犯條例】城大學生會斥校長昨急閉門會晤　強「包裝」正式會面

反修例風波持續近兩個月，港大、嶺大、中大校長最近才陸續先後與學生公開會面對話。城大昨晚（1日）九時發稿，稱校長郭位下午已與學生代表會面作「坦誠交換意見」。 不過，城大學生會臨委會今日（2日）凌晨發聲明，指校方昨日突然倉促通知邀約日內會面，當時距離會面只有三小時，學生會以為會議屬「簡短且非正式」會面，豈料校方「包裝是次見面為正式官方會面」，並刊發大學通告。學生會表示極度遺憾，重申絕無意與校方舉行閉門會議。

城大學生會踢爆，校長郭位昨日突然邀約閉門會議，卻「包裝」為正式官方會面，對此表示極度遺憾。（資料圖片）

城大昨日（1日）晚上約9時左右，向校內師生發出大學通告，亦向傳媒發出新聞稿稱，校長郭位昨日下午與學生代表會面，「就近來社會的動盪與紛爭，坦承交換意見。」新聞稿又引述郭位指，「先進的社會裏，政教要分離，方能避免煩躁不滿的情緒持續發酵，因混亂而造成社會撕裂。」

會面前三小時突邀約 無說明會面主題

城大學生會臨委會今日（2日）凌晨約2時起先後發出2次聲明，透露昨日下午2時接獲大學職員電話，轉達新上任的學務長崔永康的訊息，邀請學生會丶編輯委員會及城市廣播，於同日下午5時與校長會面。當時距離會面前只有3小時。

學生會形容，邀請「事出突然」，事前校方只以電話邀請，亦沒有說明會面的主題，加上崔永康於同日履新，在會面前後一直認為，是次會議屬「簡短且非正式之會面」，會上發表的意見僅供校方初步了解之用，豈料校方會於見面後發出官方通知。

學生會批校方「包裝」正式官方會面

學生會指，是次對話事出倉促，會議主題事前亦無充分共識，強調會議絕對未能充分反映學生的意見。學生會指，已連同編委及城市廣播已正式去信校長，希望安排校方與同學直接公開會面。聲明又指，對於校方在欠缺通知下，「包裝是次見面為正式官方會面並刊發大學通告」，表示極度遺憾，重申絕無意與校方舉行閉門會議。

中大校長段崇智昨日與學生公開會面，不斷被追問是否支持成立獨立調查委員會，惟段僅稱持公開態度，又反建議設立對話平台解決。（資料圖片）

反修例風波自六月初發生後超過一個月，資助大學校長才陸續與學生公開會面對話。港大校長張翔上月18日率先與學生公開會面，嶺大校長鄭國漢更於上月27日親赴元朗，與學生巡視當日市民遊街的情況。教大校長張仁良則於周二（30日）主動會見傳媒表示，已去信特首林鄭月娥，轉達學生會希望公開對話的意願。張原定當日與學生會面，不過，最終因天氣關係取消，並會延期舉行。中大校長段崇智則於昨日（1日）與學生會面，出席學生不滿他回應猶如錄音機，數十位學生離場抗議。