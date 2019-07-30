【逃犯條例】城大黃成榮：武力升級惹仇恨　莫為報復忘記初衷

香港城市大學今日（30）公布青年人開心指數研究結果，顯示香港青年開心指數比新加坡低10個百分點，預計《逃犯條例》風波後會再跌，負責是次研究的城大人文社會科學院署理院長黃成榮認為，對於近日逃犯條例風波引發的社會動盪，政府和示威者雙方都應避免衝突升級，盡快對話，和平解決政治危機。

城大人文社會科學院署理院長黃成榮呼籲，政府及學生應在武力升級前懸崖勒馬，盡快展開對話。（李樂天攝）

黃成榮據歷史經驗及社會學理論，指出社會衝突的武力升級通常最後會導致傷亡，而傷亡會導致仇恨。因此，香港在武力升級前雙方都應懸崖勒馬，盡快展開對話。

他認為現時部分年輕人在運動初頭只是做後勤支援，隨運動惡化而增加參與度卻得不到任何成果，導致有焦慮症和抑鬱症的跡象。他強調一旦患上焦慮症和抑鬱症便很難醫治，所以此政治風波對社會的危害極大。

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對於近日的警民衝突，他希望任何人都不應有道德疏離感，即為了報復對方而忘記初衷、把道德倫理拋諸腦後。例如稍有良心、專業的警察應懂得只用合適武力，而非以武力報復示威者的挑釁行為。

有人認為和平解決的時機已過，他對此不敢苟同，並以北愛爾蘭內戰為例證明只要雙方肯對話，仇恨都能化解。他說：「北愛爾蘭當時是用機關槍、手榴彈，死了3000人最後都可以和解。因此不認同時機已過。」

另外，他認為互相尊重是化解社會撕裂的第一步。「尤其是家庭中的對立，有不同意見不等於有衝突，如果每個人都尊重他人的看法就可以化解仇恨。」

參與研究的學生鄭思蘊和郭穎楠都表示支持反修例運動，並呼籲林鄭政府聆聽民意，認真思考學生的訴求。