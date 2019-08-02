申請投資移民來港男子　為避政治滋擾赴加國　家人被拒留港求覆核

一名男子6年前透過「資本投資者入境計劃」，欲與妻子和5名子女等申請來港定居，惟他在內地「政治不正確」，為免受「政治滋擾」，到了加拿大暫避，入境處卻以他不在港為由，拒批其妻子和子女延長留港的申請。該男子一家指處方的決定不合理，又沒有考慮他們一家的特殊情況，昨(1日)向高等法院申請司法覆核，要求推翻署方的決定。

申請人Wang Shijun與其家人就入境處的決定提司法覆核。(資料圖片)

申請人Wang Shijun和其妻子Du Yu，以及他們的5名子女，答辯人為入境處處長。而Du Yu和5名子女以Wang Shijun的受養人身份留港。

申請人在港有逾1千萬元投資

申請人在申請書透露，他們於2013年透過「資本投資者入境計劃」來港，限期至本年8月1日。Wang Shijun在港期間有逾1000萬元的投資，而Du Yu則是九龍塘廣播道逸瓏一單位的登記業主，所有申請人都居於該單位。Wang Shijun的其中4名子女仍在港讀書。

為避政治滋擾到加拿大

本年6月，申請人透過律師行向入境處申請延長留港期限。入境處職員查問為何Wang Shijun不在港。申請人之後去信向處方解釋，因Wang Shijun在內地「政治不正確」，為避免在港受「政治滋擾」，Wang Shijun現身處加拿大。申請人又向處方指，正尋求法律意見解決問題。

入境處拒讓4名受養人延期居留

處方職員曾致電申請人的律師行，表示會暫時延長他們留港的期限三個月，直至有正式結果。惟處方於上月31日改口，指計劃的主要申請人Wang Shijun不在港，因此拒延長其他受養人留港的期限。

聲稱只在加拿大短暫逗留

申請書指，Wang Shijun已透過律師行向處方表明，他只是短暫留在加拿大，將會在6個月內返港。此外，Wang Shijun的多名子女仍在港讀書，而其中1名子女更於上月因持續發燒而入院，之後仍需在港覆診。而Wang Shijun亦曾向處方呈交投資報告，顯示他會繼續在港投資。申請書強調，這些因素足以令他們獲延續留港，惟處方未有充份考慮這些因素。

指計劃無規定申請人須親身在港

此外，申請人指「資本投資者入境計劃」並無規定，計劃的主要申請人需要親身在港，其他受養人才可獲延長留港。申請人指處方的決定並不合理，要求法庭頒令撤銷處方的決定。

案件編號：HCAL2193/2019