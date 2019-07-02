【2020大選】新黨楊世光參選總統：關押蔡英文、開放大陸投資移民

2020台灣大選再添新變數，一向支持兩岸統一的新黨今天（2日）召開記者會，宣布提名前秘書長、資深財經節目主持人楊世光參選總統。 楊世光表示，自己當選總統之後，第一要將蔡英文抓起來，第二將引進大陸人才，開放800萬新台幣（下同．約合201萬港元）的大陸投資移民；第三，當選6個月後要求美國對台軍售打8折，若無法達成就立刻下台。 他還說：「蔡英文沒有下一代，沒有資格講下一代！」「我是統派，我是男人，誰是獨派，誰是女人」等，言論在台灣網絡引發爭議，被指人身攻擊、歧視女性。

新黨提名前秘書長楊世光參選總統。（直播截圖）

新黨主席郁慕明在記者會上說，新黨推出總統參選人，就是因為這社會太亂，只能說獨不能說統。新黨站在「和統保台、兩制台灣方案」的基本立場上，認為在混亂的大環境下應站出來，說明清楚立場與理念；而另一個用意就是要告訴社會，年輕一代應該要有發展的天地，真正的世代交替。

代表新黨參選總統的楊世光提出3大政見。第一，要將蔡英文抓起來，因為蔡英文貪污腐敗、剝削軍公教的退休金，還向美國交保護費，「我絕對不會放過他，明年蔡英文下台之際，就是她進入大牢之際。」

楊世光：開放大陸投資移民 每年1萬人

第二，他將開放大陸民眾申請來台居住，以800萬新台幣的投資移民，每年來台1萬人，讓大陸同胞分享台灣美麗的土地、人情味。

他表示，沙特阿拉伯的移民政策，以21萬美元出售居住權，「人家有石油，都在靠居住權轉移增加預算，我們也碰到生育、少子化問題」。他主張，投資移民來台的大陸人只有居住權沒有投票權，「所有中國人都喜歡台灣，台灣真的好，生在台灣的中國人也引以為傲，相信更多中國人想來台灣。」

第三，他要向美國要求，每年2500億的軍購打8折，這樣就省下500億元，用來照顧弱勢群體，當選後半年內做不到就下台。

圖為楊世光。（楊世光Facebook）

他還說，蔡英文口口聲聲說要守護家庭與下一代，卻不知道下一代與台灣人真正的恐懼與痛苦。「8歲怕尿床、18歲怕訂不到包廂、28歲怕還還不完的學貸、38歲怕繳不起的房貸、48歲怕被淘汰、58歲怕退休後在家發呆。快要68歲的蔡英文女士，你怕甚麼，我不知道；但我們很怕你。」

楊世光說，「蔡英文沒有資格講下一代，因為蔡英文沒有下一代，蔡英文你20年以後就死了，沒有資格、能力、經驗去談下一代，只有有下一代的楊世光有資格。」

不過，這些言論在台灣網絡引發爭議，被指性別平等意識不足：

「性平教育零分、父權滿分。」 「沒有下一代，就不能談下一代，是嗎？」 「同理可證，你沒資格談婦女權益，因為你沒有子宮。」

楊世光現任新黨青年團團長、新黨全委會委員，2014年曾代表新黨參選台北市議員但高票落選。他同時身為資深財經媒體人，曾擔任東森財經台《57金錢爆》節目主持人，2017年後在上海主持《金錢爆》節目。

公開資料顯示，新黨自1993年成立，1999年曾提名李敖參選2000年總統選舉，但許多新黨公職人員卻退黨支持脫離國民黨參選的宋楚瑜。2000年3月宋楚瑜成立親民黨，許多新黨、國民黨籍立委轉為親民黨，新黨在同年4月以後正式退居立法院第四大黨，在大部分縣市逐漸失去影響力。2008年起至今，新黨在連續3屆立法院都未獲席次。

（綜合報道）