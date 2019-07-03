數十中國人稱投資移民美國遭詐騙　訴女商人挪用逾4500萬美元

據美國僑報網報道，近日，幾十名中國籍人士起訴美國聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）的一位女商人，稱後者藉幫助他們申請EB-5投資簽證騙取錢財，他們共損失逾4500萬美元（3.5億港元）。

據報道，EB-5簽證項目始於1990年。按照聯邦政府的規定，凡向新企業的投資能夠創造至少10個全職崗位的外國籍人士，便可拿到政府發放的綠卡。符合EB-5簽證規定的申請人必須向美國農村或失業率較高地區的企業投資至少50萬美元，或向其他地區的企業投資100萬美元。

報道指依照規定，外籍人士要將錢投資到聯邦政府認可為急需投資的「區域中心」中。該訴訟由90名投資者中的24人發起，指控女商人Bethany Liou負責的「黃金加州區域中心」挪用投資人的錢，「以不公正的方式為自己謀財」，並稱Bethany和該中心拒絕返還投資款。

報道稱，這宗訴訟於上個月被遞交至聖塔克拉拉縣最高法院，近日被公開。原告指出Bethany和「黃金加州」曾於2016年與一名可幫助他們申請到綠卡的地產商達成協議，要把中國投資人共計4500萬美元的投資款轉至該地產商，但投資人卻在2018年12月被告知，該間地產商無法繼續經營下去，令申請綠卡一事泡湯。

資料顯示，EB-5類簽證屬於職業移民簽證，美國國會每年撥出1萬個名額綠卡名額，給投資美國的外國人。不過，美國國土安全部2009年3月18號公布的一份文件表明，從1994年到2004年的10年中，10萬個投資移民名額，美國移民局只簽發了6024份，平均每年只有大約500份。

（美國僑報網）