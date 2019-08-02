【逃犯條例】380名醫務化驗師聯署　促政府設獨立調查委員會

由反對逃犯條例修訂引發的風波未息，社會各個界別都接連發出聲明，向政府表達意見，其中香港醫務化驗師協會亦代表業界，向政府表達對近月香港亂局的擔憂，並支持成立獨立調查委員會，以全面調查政府及警隊的做法，公開信已獲380多名醫務化驗師具名聯署，明天（3日）早上將向特首辦提交。

380多名醫務化驗師聯署，促政府設獨立調查委員會。 （資料圖片）

信件由「一群註冊醫務化驗師」發出，香港醫務化驗師協會會長練永强稱，至今已有380多人具名聯署，明天早上將會交予特首辦。

公開信指，醫務化驗師對於多月來由修例而引發的社會紛擾而感到痛心，對香港的未來感到憂慮，聯署人批評，社會廣泛階層反對修例的聲音非常強烈，但政府一直欠缺積極態度去回應，迫使市民用遊行示威等抗爭形式去表達不滿，「遺憾的是政府態度傲慢，一意孤行，無視社會大眾的聲音；更甚者，往往憑藉警察使用過份武力，試圖打壓社會的反對聲音。」

聯署人又質疑，7月21日在元朗發生的襲擊事件，警方處理手法充滿疑點，每人質疑警方是否聯同黑社會打壓反對聲音，「香港警察是一支被譽為優秀及專業的警務隊伍，倘若警察拋棄保衛社會公義的責任，甘願與黑社會為伍，試問香港市民還可以信賴警察嗎？」

該群醫務化驗師認為，香港現時是病重了，且病情急速惡化，危在旦夕，他們認為需盡快接受檢驗，找出病因對症下藥，施以治療，才有望康復，「否則，再耽誤下去，就只會失救而終。」因此，聯署人呼籲政府立即成立獨立調查委員會，仔細研究由修例而引發的連串事件，並找出適當措施，令社會得以痊癒，重新出發。