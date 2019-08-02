【逃犯條例】浸大迎新營縮至一日　學生會：繼續玩樂對唔住良心

近日社會動盪，浸會大學學生會今日（2日）於Facebook專頁，發出一篇題為《此誠危急存亡之秋 － 迎新營改為迎新日之公告》的公告，內容指香港正於危急存亡之秋，故將原設於九月舉行之迎新營改為迎新日，並由三日縮短為一日。

浸大學生會：關鍵時刻守護我城

浸會大學學生會今日（2日）於Facebook專頁發表題為《此誠危急存亡之秋 - 迎新營改為迎新日之公告》帖文，內容指「鑒於現時香港正處於水深火熱之中、社會動盪、制度崩壞」，故將原設於九月舉行之迎新營改為迎新日，並由三日縮短為一日。

公告指，大學生活理應多姿多彩：「但無奈喺暴政之下，作為視香港社稷為己任嘅大學生，我輩實在無法無視社會上所發生之不公，繼續一切如常地籌辦迎新營。如此關鍵嘅時刻，應該有更重要之責任必須要負，一同守護我城」。

文中又提到，「喺依個香港危急存亡之秋，作為社會未來嘅棟樑，我輩有著無可迴避嘅時代使命 ─ 喺暴政下、在烈日下、喺殖民下、喺強權前、喺國家機器下、喺警棍與鎮暴槍面前，不惜一切與香港各界共抗極權」。



公告末段寫道，「大學作為自由與良知之橋頭堡，學生會將與港人一同作戰到底，直至一日我哋終於可以除下口罩互相擁抱。天佑我城」。

香港浸會大學學生會幹事長方仲賢回覆《香港01》記者查詢時指，迎新營籌備月餘，因應香港現時社會政治氣氛，籌委會全員於本周一致決定將為期三日的迎新營改為一日。方仲賢指，若繼續迎新營玩樂，枉對近日不顧危險於街頭抗爭的同學：「對唔住自己良心」。學生會指，將在迎新營日當天加入社會議題元素，冀讓新生更關心社會。



浸會大學回應查詢時指，會尊重學生會舉辦活動的自由。



▼▼▼▼浸大學生會公告全文▼▼▼▼