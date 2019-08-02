【逃犯條例】浸大迎新營縮至一日　學生會：繼續玩樂對唔住良心

近日社會動盪，浸會大學學生會今日（2日）於Facebook專頁，發出一篇題為《此誠危急存亡之秋 － 迎新營改為迎新日之公告》的公告，內容指香港正於危急存亡之秋，故將原設於九月舉行之迎新營改為迎新日，並由三日縮短為一日。
浸大學生會：關鍵時刻守護我城
浸會大學學生會今日（2日）於Facebook專頁發表題為《此誠危急存亡之秋 - 迎新營改為迎新日之公告》帖文，內容指「鑒於現時香港正處於水深火熱之中、社會動盪、制度崩壞」，故將原設於九月舉行之迎新營改為迎新日，並由三日縮短為一日。
公告指，大學生活理應多姿多彩：「但無奈喺暴政之下，作為視香港社稷為己任嘅大學生，我輩實在無法無視社會上所發生之不公，繼續一切如常地籌辦迎新營。如此關鍵嘅時刻，應該有更重要之責任必須要負，一同守護我城」。
文中又提到，「喺依個香港危急存亡之秋，作為社會未來嘅棟樑，我輩有著無可迴避嘅時代使命 ─ 喺暴政下、在烈日下、喺殖民下、喺強權前、喺國家機器下、喺警棍與鎮暴槍面前，不惜一切與香港各界共抗極權」。
公告末段寫道，「大學作為自由與良知之橋頭堡，學生會將與港人一同作戰到底，直至一日我哋終於可以除下口罩互相擁抱。天佑我城」。
香港浸會大學學生會幹事長方仲賢回覆《香港01》記者查詢時指，迎新營籌備月餘，因應香港現時社會政治氣氛，籌委會全員於本周一致決定將為期三日的迎新營改為一日。方仲賢指，若繼續迎新營玩樂，枉對近日不顧危險於街頭抗爭的同學：「對唔住自己良心」。學生會指，將在迎新營日當天加入社會議題元素，冀讓新生更關心社會。
浸會大學回應查詢時指，會尊重學生會舉辦活動的自由。
▼▼▼▼浸大學生會公告全文▼▼▼▼
【此誠危急存亡之秋 － 迎新營改為迎新日之公告】
鑒於現時香港正處於水深火熱之中、社會動盪、制度崩壞，本會將原設於九月舉行之迎新營改為迎新日，由三日縮短為一日，並暫定於九月七日舉行。
大學生活理應多姿多彩，新生本來可以喺迎新營中同學校建立連結、認識師長，愉快咁迎接大學生活。但無奈喺暴政之下，作為視香港社稷為己任嘅大學生，我輩實在無法無視社會上所發生之不公，繼續一切如常地籌辦迎新營。如此關鍵嘅時刻，應該有更重要之責任必須要負，一同守護我城。
數月以來，社會上已經有人抱住赴死嘅心態戰鬥，放棄大好前途、甚至一己性命，為嘅只係換取港人發聲嘅機會。數百名義士為港發聲反惡法，依家卻要面對住高達十年刑罰嘅控罪；記者採訪示威現場，卻被警方多番阻撓拍攝，新聞自由蕩然無存。
但另一方面，極權政府及其爪牙仍然殺人放火金腰帶：鄉黑有組織無差別襲擊平民，喺多方證據充足之下幕後首腦及部份施暴者迄今仍逍遙法外；政府面對社會各界反對下繼續不知悔改，為政不仁，視市民為芻狗；黑警變本加厲無視警例、濫用私刑、改裝武器、勾結黑社會，早前低級警員協會更發聲明揚言政務司張建宗不代表他們，武官儼如凌駕文官。而五大訴求更是遙遙無期，政府多日來嘅姿態完全係吿知香港人：依個北京嘅傀儡港共政權根本冇資格代表香港人。
喺依個香港危急存亡之秋，作為社會未來嘅棟樑，我輩有著無可迴避嘅時代使命 ─喺暴政下、在烈日下、喺殖民下、喺強權前、喺國家機器下、喺警棍與鎮暴槍面前，不惜一切與香港各界共抗極權。雖然各位港人只係夢境中萍水相逢，但卻能憑住對香港嘅關愛而莫逆於心，將生命交託予彼此。依個係熱愛香港嘅表現、係人性光輝一面嘅展現、更加係渴求民主自由嘅體現。
為保衛我哋自己嘅家園、為不負已率先身陷囹圄之義士、為民族嘅民主自由、為注視住我哋作為抵抗極權世界前線嘅自由世界，大學作為自由與良知之橋頭堡，學生會將與港人一同作戰到底，直至一日我哋終於可以除下口罩互相擁抱。
天佑我城。