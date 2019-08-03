本港零售數據連跌5個月　近月示威影響　或環球經濟負面因素多？

香港零售業連跌第5個月，今年6月的零售業總銷貨價值按年下跌6.7%，遠遜市場預期下跌1.9%，更是撇除2月農曆新年因素外，自2016年8月以來單月最大跌幅。自由黨立法會議員邵家輝在商業電台節目表示，香港近月的遊行示威對零售業影響，較2014年雨傘運動及2003年沙士大，「今次睇唔到出路」，他又提到遊客大幅減少，本地市民消費意慾亦減低，令零售數據持續下滑。 交通銀行香港首席經濟及策略師羅家聰在同一節目表示，外圍經濟出現收縮，很多負面因素，環球經濟前景不好。他直言香港遊行示威的影響有限，畢竟香港屬外向型經濟，強調即使沒有示威，經濟亦不好。

香港零售業連跌第5個月，今年6月的零售業總銷貨價值按年下跌6.7%，較預期跌1.9%。（資料圖片）

邵家輝在商業電台節目《政經星期六》表示，近月的遊行示威持續，影響內地及外國民眾對香港的印象，因而卻步不敢來港。他提到，國外來港的旅行團取消預訂三至五成，而內地自由行亦大幅減少。他強調近月的示威遊行的影響明顯較2014年雨傘運動及2003年沙士大，市道更淡。邵提到，有不少零售前線需要依靠佣金，他們會大受影響，而本地市民消費意慾亦減低，影響整體零售。邵家輝認為香港零售前景「睇唔到出路」，他又以伊拉克為例，稱即使伊拉克已經逾年沒有戰爭，但港人前赴這地方仍然會卻步，他相信短期內旅客到港會增加安全考慮。

自由黨立法會議員邵家輝稱，遊行示威對本港零售影響大，促政府加強溝通。（資料圖片／張浩維攝）

羅家聰認為遊行示威對香港經濟影響不大

邵家輝認為政府應多作溝通，並於適當的時間派錢，但羅家聰並不認同，認為所有行業亦水深火熱，而且效果一次性，他認為政府應劫富濟貧，以交稅價錢及負擔決定派錢或消費券的目標。羅家聰稱環球經濟有很多負面因素，前景不好。而香港遊行示威的影響有限。

另外，有網民發起下周一（5日）罷工、罷市及罷課，工業總會榮譽會長郭振華出席香港電台《星期六問責》節目表示難以估計罷工的規模，他又提到自己在商界工作逾40年，未曾見過港人並非因為追求員工福利而罷工，他提到罷工是勞工團體的權利，但希望能減少對企業及社會的影響。被問到僱主是否應懲罰罷工僱員，郭稱要視乎最終影響有多大，現階段難以決定。

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌稱，罷工意識不好，強調商界不會支持。他又提到罷工對商界的影響不大，但香港經濟越來越差，質疑為何還要發動破壞經濟的行為。