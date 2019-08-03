【逃犯條例】三大警察協會接受新華社訪問：今後着重拘激進示威者

特首林鄭月娥政府銳意修訂《逃犯條例》引致民怨大爆發，至今發生連環警民衝突，持續升級。三大警察協會主席接受新華社訪問時，提及國務院港澳辦新聞發言人本周一（7月29日）讚揚香港警察懼無畏、忍辱負重、優秀，「給我們打了一針強心針」。警務督察協會主席伍偉基透露，今後警方會着重拘捕搞破壞最嚴重的激進示威者，以更有效地制止暴力。 不過報道中隻字沒有提及7月21日晚，西鐵元朗站白衣人襲擊市民，警方遲救援及即晚未有拘捕任何人。

7月28日，警方在西環上環一帶清場，連續發射多枚催淚彈。（鄭子峰攝）

警司協會主席：避免衝突升級 警方非常專業

新華社香港昨日（2日）報道，香港警司協會主席陳民德、警務督察協會主席伍偉基及警察隊員佐級協會主席林志偉，在本周四（1日）接受問訪。陳民德表示，6月以來，有激進示威者暴力衝擊警察防線、圍堵警署、破壞公物，警方表現得非常專業克制，使用適當的武力去應對局面，是因為警方想避免衝突升級，防止給社會帶來更大破壞。

警察隊員佐級協會主席林志偉（右）去年10月底，與警務處處長盧偉聰在該會活動上祝酒。（資料圖片／張美華攝）

警察暑假連續加班 無時間陪子女外遊

林志偉表示，其他地區警察處理類似暴力違法行為，使用的武力遠大於目前香港警察使用的武力，目前只使用最低武力，全世界有理性的人看到後，都能明白香港警方的專業水平。「許多警察非常辛苦，每天工作10多個小時。他們還面臨一些激進分子在社交媒體上的騷擾和攻擊，精神上有很大壓力。但即使這樣，警方依然努力工作、竭盡所能，維護社會安寧。」

陳民德說，往年6至8月，很多同袍會陪子女去外地休假，但今年則要連續加班，沒有時間陪伴家人，一些同事甚至在行動中受了傷，形容他們的付出是巨大的。報道引述他說：「希望一些外國和香港媒體，在報道有關事件的時候，不要持雙重標準。」

國務院港澳辦本周一，首次針對香港當前局勢召開記者會。（國新辦圖片）

國務院港澳辦新聞發言人本周一在新聞發布會上，特別稱理解和體諒香港警隊及其家人所承受的巨大壓力，「借此機會，謹向一直堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重的優秀香港警察，致以我們崇高的敬意！」伍偉基指這是對警方的高度肯定和讚揚，「給我們打了一針強心針」。他稱警方一定會繼續把所有違法的人繩之以法，並透露今後警方會着重拘捕搞破壞最嚴重的激進示威者，以更有效地制止暴力。

林志偉：港警完全可處理暴力事件

報道提及陳民德說，維護香港治安不能只靠警隊有力執法，也要靠廣大市民守法及與警隊良好合作，呼籲每個市民都要和極端激進分子劃清界線，對暴力和違法行為說不。

林志偉強調，警方在裝備和能力上，完全可以處理香港任何極端份子的暴力事件，今後百分之百有信心繼續維持香港治安、保護香港市民。目前的事件會對香港國際形象造成負面影響，但只要警方嚴肅執法、廣大市民反對暴力，香港依然會是全世界最安全的城市之一。

報道提及在香港警察總部三樓大堂，展示許多普通市民寫給警方的感謝信，如寫着「強力支持香港警察」、「支持警隊嚴正執法，多謝你們代沉默的大多數市民付出一切，請你們加油！」報道形容警察專業克制，贏得了「市民的感謝與支持」。