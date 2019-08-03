【逃犯條例】50名新聞主任聯署　促設獨立調查　新聞處籲緊守崗位

修訂《逃犯條例》風波未了，來自政府各部門的公務員繼續匿名表態，50名新聞主任發出公開信，促請政府成立獨立調查委員會，調查警員濫用公權力和失職。 政府新聞處回應指，理解有同事對於近日的事態有他們的想法，希望透過不同渠道或方法去表達意見，處方呼籲同事們在這個艱難時刻，能夠繼續秉持專業精神，緊守崗位，竭盡所能地履行職務，服務市民。

50名聲稱新聞主任提供遮蓋姓名的政府員工證，聯署發出公開信，促請政戍設立獨立調查委員會。（網上圖片）

公開信附上一批遮掩着姓名及職位的政府員工證，聲稱由50位政府新聞主任聯署發出。公開信表示，明白公務員需對政府及特首忠誠，因此在大是大非前，他們更應敢於直言進諫，挽回公眾對於公務員的信心。



信中提及特首林鄭月娥在七一酒會致辭中提及到政府的施政風格需要改變，要變得更開放、更包容，聽取民意的工作要革新，要繼續吸納社會的意見，持續改善政府施政，「我們作為新聞主任當然會竭盡所能地履行職務，擔當特區政府與香港市民的溝通橋樑，更清晰地向特區政府表達社會訴求」。



這班政府新聞主任表示，在近日示威中，「部分警務人員連番對示威者使用過分武力，卻對個別暴力行為視若無睹，置市民安危於不顧」，他們擔心警隊上述濫用公權力和失職的行為會動搖市民對公務員的信心，令市民覺得公務員無法不偏不倚地執行職務，使各公務員多年至今辛苦建立的專業形象毀於一旦。

她們建議，為免影響政府的有效運作、施政和向市民提供的服務，促請特區政府按既定程序跟進並成立獨立調查委員會徹查事件，重建市民大眾對特區政府的信心。

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批政府所謂聆聽「既定渠道」已失效

公開信又提出，公務員守則並無反對一般公務員參加與本身職務無利益衝突的政治活動，政務司司長張建宗亦在本年5月25日表示逃犯條例修訂不涉及政治問題，而是政策問題，公務員支持是無可厚非，亦是合情合理，不存在影響其政治中立，「我們認為公務員無論參與任何有關後續事件的活動或就事件發表言論，都不應被視為政治不中立或違反公務員守則」。



他們認為，逃犯條例風波發展至今，不同職系、不同部門的公務員紛紛以聯署、集會等方式發聲，證明政府聆聽同事意見的所謂「既定渠道」已失效，為數不少的公務員就政府對事件的不作為已達忍無可忍的地步，只可迫不得已以其他方式促請政府盡快回應訴求。



信末，新聞主任指出設立約束公務員的制度原意是要統一規範公務員龐大團隊，確保政府體制得以公正持平地運作，這亦是市民大眾的期望，「我們不希望有人帶頭破壞公職人員的中立性。我們再次促請特區政府按既定程序跟進一連串由修例引起的風波。只有當特區政府仝人能秉承政治中立原則，公務員制度才能重回正軌」。