【8.5罷工】逾20界別1.4萬人撐罷工　保險員不認同陳健波收成期論

政府提出修訂《逃犯條例》所致的社會紛爭愈演愈烈，網民發起下周一「8.5全港三罷」，以罷工、罷課、罷市，促政府答允民間五大訴求。繼擁有95個成員工會的職工盟、18個環團、多個電台主持、迪士尼樂園員工、巴士員工響應號召外，亦有不同界別數以百間小店自發罷市。 今日（3日）有市民舉行「跨界別85罷工記者會」，朗讀出超過20個行業的從業員、合共約14,000人認同的聯合聲明。 有出席記者會的打工仔直言，「人民最大武器是團結」，呼籲大家參與罷工；亦有保險界從業員直言不認同保險界立法會議員陳健波「收成期論」，促對方當日到添馬公園與同業「野餐」，聆聽大家的意見。

超過20個行業的從業員，今日（3日）派代表舉行「跨界別85罷工記者會」，代表約14,000名來自24個行業的從業員。（鄧穎琳攝）

該聯署聲明批評港府漠視民意，令事件不斷惡化，故將於8月5日罷工，以「最平和方式」發聲，促政府成立獨立調查委員會、正宣布「撤回」《逃犯條例》修訂、釋放抗爭中被捕者、撤回暴動定性及立即雙普選，以修補社會撕裂。

戴起口罩朗讀聲明的陳先生指，表態將於下周一參與罷工的包括公務員、會計界、銀行界、金融服務界、保險界、教育界、醫護界、資訊科技界、工程及建築界、運輸物流界、航空界（包括國泰航空公司員工）、社福界、飲食界、零售界、旅遊界、酒店業、物業管理界、電訊界、廣告界、設計界、文化藝術界、行政及人力資源界，合計約14,000人。

他們呼籲僱主包容及支持罷工，並揚言若政府在下周二（6日）前不回應訴求，將發動更多、更大型的罷工及不合作運動。

出席記者會的保險從業員潘先生（左）直言不認同陳健波的「收成期」論，邀請陳建波下周一到添馬公園與同業傾談。（鄧穎琳攝）

不滿陳健波「收成期」論

保險界立法會議員陳健波早前自稱代表大部分中產的心聲，批評示威者破壞他的生活，「依家係我嘅收成期吖嘛。」有出席記者會的保險從業員潘先生直言不認同陳健波言論，「陳健波不代表保險界」，又邀請陳建波下周一到添馬公園與同業傾談，他同時呼籲同業在下周一放下工作，為香港未來出一分力。

代表工程界（建築地盤）發聲的林小姐（左三）認為，「人民最大武器是團結」，呼籲大家參與罷工。（鄧穎琳攝）

來自工程界（建築地盤）業界的林小姐認為，「人民最大武器是團結」，呼籲大家參與罷工，「愈多人參與，對其他人愈有保障」，她直言，即使8月5日未能完全癱瘓社會，仍顯示到各個界別有人堅持訴求，希望政府聆聽民意。

另外，部分界別將發起集中某區或某地集會。當中資訊科技界人士鄧先生呼籲同業在8月5日罷工，並前往沙田區集會，向政府表態的同時，又為籌組工會作準備。而藝術文化界從業員張小姐亦表示，藝文界擬在8.5罷工日發起集會及討論會，盼收集意見，讓藝文界日後可為社會出一份力，詳情稍後公布。

以下為聯合聲明全文。

八月五日全港大罷工跨界別聯合聲明

我們是在各行各界工作的香港市民,有金融、會計、醫護、 運輸、工程、 創科等行業。亦有一直以來保持政治中立的公務員挺身而出,與民同行,爭取公義。

我們決定於八月五日罷工,是因為社會各界以最平和方式表達的訴求,政府隻字不聞;許多走上 街頭的抗爭者,受到暴力攻擊及暴權迫害, 包括44名示威者同一日被控告暴動罪;有數名市民以 死相諫,政府高官依然無動於衷。社會進入如斯境地,我們不惜暫時癱瘓其運作,迫使政府正視問題。

六月九日百萬人上街遊行,訴求非常簡單:撤回修訂逃犯條例。但政府一直漠視民意,令事件不 斷惡化。其後衍生事件之多之鉅罄竹難書,但必須指出:六月十二日警隊濫權濫暴鎮壓示威,舉世譴責;七月二十一日警隊疏忽職守、涉嫌勾結黑幫暴徒於元朗策動無差別攻擊,更是人神共憤。 針對這一連串事件,無數社會賢達及團體組織,包括前終審法院首席法官、前立法會主席、前政 務司司長、前大學校長、香港總商會、大律師公會等等,都清楚表明政府應成立獨立調查委員會 ,全面徹查並修補社會撕裂。對此,特首林鄭月娥只是回應:按現有機制調查、不會出賣警隊, 只要她仍是特首就不會成立獨立調查委員會。

我們嚴正要求林鄭月娥馬上成立獨立調查委員會,以彰公義。 同時,我們要求政府回應其他訴求,包括:

1. 徹底撤回逃犯修訂條例

2. 釋放相關抗爭之被捕者

3. 撤回暴動定性

4. 立即實現雙普選

唯此方可修補社會撕裂,令香港重回正軌,還時代一個公道。

如果政府八月六日前仍不回應訴求,我們會發動更多、更大型的罷工及不合作運動。

不成功,不罷休!

聯署行業: 公務員、會計界、銀行界、金融服務界、保險界、教育界、醫護界、資訊科技界、 工程及建築界、運輸物流界、航空界、國泰航空公司員工、社福界、飲食界、零售界、旅遊界、酒店業、物業管理界、電訊界、廣告界、設計界、文化藝術界、行政及人力資源界