【8.5罷工】小儀等19位DJ 響應罷工　商台：尊重主持人公民權利

商台回應指，「叱咤903」尊重前線節目主持人的公民權利，不會阻撓個別同事參與罷工，當日受影響的節目將以播放歌曲為主，新聞報導與天氣消息則如常播出。至於第一台「雷霆881」節目則會一如既往如常播放，各節目主持會因應社會變化，「繼續講香港人話，聽香港人話。」

反修例示威遊行持續近兩個月，各界響應發起下周一（5日）全港「三罷」行動，19位商業電台二台「叱咤903 」節目主持發聲明，以個人名義參與周一罷工，並呼籲香港人一齊罷工。參與聯署的包括Donald、謝茜嘉、急急子、小儀、朱薰等。

聲明全文：

致香港人：

我們是一群商業電台的DJ，同時亦是深愛香港的市民。我們決定於8月5日星期一，以個人名義響應民間發起的全港大三罷。

親愛的903聽眾，請原諒我們當日無法為你服務。

齊為香港罷！

叱咤903 DJs：

Donald

謝茜嘉

急急子

阿正

Oscar

阿強

梁文禮

小儀

Colin

麻利

迪偉

梁子

朱薰

鍾雪

細蘇

檸

歪歪

Marco

Jacky