【逃犯條例】深圳學生來港撐警：不了解修例　示威者如恐怖分子

政府修訂《逃犯條例》風波未平，導致示威活動持續，更多次引發警民衝突。建制組織香港政研會今日（3日）於維多利亞公園舉行「希望明天」集會，以「不要暴力不要紛爭」作主題。 集會於下午三時開始，有內地旅客參與集會，稱從國內新聞得知香港情況，雖然不太了解修例內容，但形容示威人士猶如「恐怖分子」。另有多次參與撐警集會的港人，批評參與示威的年輕人到處破壞，認為元朗襲擊事件的暴力程度較低。

內地大學生Leslie參與集會，形容示威者為恐怖分子。（張嘉敏攝）

香港政研會舉辦「希望明天」集會，下午三時於維園舉行。集會開始前，約於下午二時起陸續有參加者到場。現場可見有多個內地同鄉會高舉橫額，並舉起支持警察的紙牌。

從深圳到港旅遊的內地大學生Leslie，與兩名友人順道到場參與集會。他稱國內封鎖部分本港資訊，自己不太了解修例內容。惟他從新聞中獲知示威情況，指自己目睹本港年輕人圍堵中聯辦、破壞國徽等行為，認為「太過衝動」，並形容他們猶如「恐怖分子」。他稱自己特意到場，希望支持警方執法。

不少內地同鄉會到維園參加撐警大會。（張嘉敏攝）

參加者鄧先生：元朗白衣人暴力程度較低

到場參與集會的鄧先生，稱自己過往兩次撐警集會均有參加。他指自己為從事設計業的普通市民，過往未有親歷示威現場，惟從新聞中目睹示威情況，形容自己感到傷心。他批評參與的年輕人到處破壞，認為示威不等於暴力，認為沒有一個社會能夠容忍，「佢哋都冇畀過税就整爛晒啲嘢……攞香港福利破壞香港嘅嘢。」至於721元朗白衣人襲擊事件，他坦言同樣不認同，但認為他們的暴力程度較低，「起碼佢哋冇用磚。」至於對修例的立場，他稱過往未有關心條例內容，自從六月中起從電視節目中了解事件，惟認為修例屬正常。

首次參加集會的王先生，過往曾在示威現場旁觀，稱示威活動漸趨暴力，認為示威者有權表達意見，但不應該衝擊本港法治。他直言自己不了解修例內容，亦對事件不關心。他稱因應近日堵塞地鐵的不合作運動影響民生，故希望站出來為大部分市民發聲。