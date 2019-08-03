【旺角遊行】警方更改遊行路線　區議員憂重蹈覆轍射催淚彈上民

「旺角再遊行」今日（3日）下午2時半開始，直至晚上9時，惟批准的遊行路線「超短」，以晏架街公園起步，大角咀南櫻桃街公園為終點。 油尖旺區區議員公民黨余德寶表示，下午遊行的路線上幾乎全部是民居，亦有大型屋苑，受影響區域有超過三萬人居住。他又指，倘發聲開槍和發射催淚彈鎮壓，當區只有唯一一個大商場 ，供市民逃離，而催淚煙則會令「全部民居中曬 」。

余德寶稱，警方批出的新遊行路線，某程度上是想讓遊行遠離大街大巷，避免出現「佔領彌敦道」。(羅君豪攝)

727元朗示威時，警方曾將催淚彈射到民居，余解釋，今次警方批出遊行的路段，「絕對窄過元朗」，因大部分路段只有單線來回行車線，行人路只有約2米。他也指出，遊行路線兩旁樓宇密集，「全部高樓大廈，一排打橫曬係到，如果有催淚煙係散唔到，一定向上升，低層同高層都會食曬」。他表示，警方昨晚凌晨才突然批出更改的遊行路線，事先全無諮詢區議員，居民也難以應變。他事後接獲許多居民求助，只能建議街坊盡量留在家中，緊閉門窗，以免被警方的催淚彈、橡膠子彈等無差別攻擊。



余德寶接獲許多居民求助，只能建議街坊盡量留在家中，緊閉門窗，以免被警方的催淚彈擊中。（資料圖片/歐嘉樂攝）

防「佔領彌敦道」

他認為，警方將原本在彌敦道的遊行路線扭曲到佈滿民居的小社區，某程度上是想讓遊行遠離大街大巷，避免出現「佔領彌敦道」，亦可阻礙示威者透過公共交通工具聲援，「如果唔係居民，平時根本唔會過我地呢邊，路都唔識」。他批評，警方倉促的部署，令居民權益受，「將3萬多居民安全置之不顧」。

他又指，今早接獲10多個街坊電話，都是擔心催淚彈和橡膠子彈等武器會傷害居民，也有居民擔憂警員清場時失控毆打路過的居民。

此外，余德寶也指出，遊行終點櫻桃街公園與維園或遮打花園等不可相提並論，公園內較大的羅馬廣場，平時社區活動最多容納300人，而附近交通亦不如旺角鬧市方便，難以想像成千上萬遊行人士抵達終點後如何離開。