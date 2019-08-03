【換身份證】政府再澄清不能離遠讀取晶片資料　呼籲按時段換證

政府新聞處今日（3日）晚上，就網上傳言指現正進行的全港市民換領新一代智能身份證計劃，即全民換證計劃並無需要，發言人就此作出鄭重澄清，呼籲市民不要誤信謠言，並應按計劃換領新身份證，強調讀取晶片資料必須由持證人取出新智能身份證，並將其放在獲授權的光學閱讀器上，結合光學閱讀器與無線傳輸技術方可進行，晶片和閱讀器會先確定對方的身份，才可進行讀取，強調整個通訊及資料傳送過程會透過雙重加密，亦不可能在超過2厘米的距離外進行。

政府新聞處呼籲市民不要誤信謠言，並應按計劃換領新身份證。（資料圖片）

入境事務處表示，在去年底推出的全民換證計劃，是由於上一代的智能身份證在2003年推出後已超過10年，身份證的物料已開始老化，再加上身份證系統的10年保養期已過，系統供應商亦拒絕就系統繼續進行保養維修。為確保市民能繼續有效地使用身份證的各項功能，因此，有必要推出新一代的智能身份證，並實施一次性為期4年的全民換證計劃，為所有智能身份證持有人更換新的身份證。

新聞處又指，經立法會多次辯論，在政府承諾增設多層保障措施的情況下，立法會在2015年5月批准撥款進行今次的全民身份證換領計劃。當中又提到，讀取晶片資料必須由持證人取出新智能身份證，並將其放在獲授權的光學閱讀器上，結合光學閱讀器與無線傳輸技術方可進行，指在進行通訊前，晶片和閱讀器會先確定對方的身份，才可以進行讀取，強調整個通訊及資料傳送過程會透過雙重加密，亦不可能在超過2厘米的距離外進行。

政府資訊科技總監辦公室又重申，智慧燈柱沒有人臉識別功能，亦不能偵測或讀取身份證資料，特區政府早前也已經表明不會在香港施行內地的「社會信用體系」。