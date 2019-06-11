【換身份證】入境處到訪老人院一條龍換證送暖　15分鐘完成手續

全民更換新身份證計劃現正展開，入境處為方便行動不便的長者和殘疾人士，最近推出到訪換證服務，讓院友可安在院舍換證。整個換證過程只需15分鐘，目前已有十間安老院舍受惠，服務範圍會逐步擴展至全港各住宿院舍。有前線入境處人員稱，到訪時為幫公公婆婆拍照需出盡法寶，形容是「不一樣的換證體驗」。 攝影：鄧詠中

入境處去年12月展開換領新智能身份證計劃，為了方便公眾，尤其是長者和有需要的社群，入境處推出兩項特別便利措施，包括市民在指定時間換證時，可帶同最多兩位65歲以上的親友，同時到換證中心辦理換證手續。

另外，入境處五月初展開到訪換證服務，並會把服務範圍逐步擴展至全港各住宿院舍，會出動七隊流動隊、共約30多人負責。目前已為十間安老院舍，共逾1000位長者受惠，本月底將服務擴展至殘疾人士院舍，料整體計劃料可於2022年完成，屆時有逾1000間機構，共約8萬人受惠。入境處稱，對於院舍類別會否擴至智障人士機構，入境處稱會開放各類機構參與，目前會積極研究。

入境處今年5月初展開到訪換證服務。（鄧詠中攝）

高級入境事務主任（身份證）行動支援羅天賜稱，入境處人員只需帶備多個行李箱，連同攝影器材、手提電腦和掃瞄器，在少許空間就能院友提供「一條龍」換證服務，包括拍照、收集指紋樣本、即場審批申請三大步驟。每個申請過程只需約15分鐘，每日可處理約30個申請，視乎場地、院友數量和健康狀況而定。雖然領證只需等七個工作天，但為免影響院舍運作，入境處會待大部分院友完成申請審批手續後，才會再次上門送上新證件。

高級入境事務主任（身份證）行動支援羅天賜形容到訪換證服務是「不一樣換證服務」。（鄧詠中攝）

因一張身分證只少用十數年，為讓老友記留下「倩影」，羅天賜稱，入境處人員會花不少心思提供「貼心」安排，例如在鏡頭放置喻意長壽的「壽星公」公仔，讓長者注視攝影機位置；另又會出動梳子、梳妝鏡和反光板，讓長者美貌盡現。他又謂，由於不少長者手指較乾，故特別提供濕紙巾，以便打手指模。至於不能下床和體弱人士，可向人事登記處處長申請免費簽發的豁免登記證明書。

羅天賜笑言，有別於過往在登記處的換證工作，到訪服務讓他感受「不一樣體驗和意義」，「因可走入社區探訪老人家，慰問他們生活瑣事，為他們一點關懷和暖意。每次我們到訪，他們都很雀躍，有些長者更為此，當是慶祝新年，穿上新衣」。

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香港基督教女青年會鄭傍卿護理安老院是受惠機構之一。88歲的院友阮炳成本身行動不便，認為處方到訪服務非常方便，毋須子女抽空陪伴他遠赴灣仔入境事務處換證。而98歲的院友崔女士亦大讚服務「非常好」，其女兒郭小姐最滿意服務可讓長者足不出戶完成換證，而過程時間短，不受長者健康狀況所限。

香港基督教女青年會總主任（耆年服務）黎玉潔表示，入境處早於服務開展前半年，已與他們商討安排細節，包括空間、時間、人手和設備分配以及私隱安全等，令他們對服務運作「十分安心」。她又稱，長者院舍對到訪服務需求非常大。她以今次到的院舍為例解釋，109位院友平均年齡93歲，如沒有到訪換證服務，需要花費「1對1」的人手護送院友到入境事務處換證，惟院車每次只可載最多13名院友和三名工作人員，加上院友需要覆診和健康狀況變化大，「不知何年何月才換得完」。

香港基督教女青年會總主任（耆年服務）黎玉潔，長者院舍對到訪服務需求非常大。（鄧詠中攝）

入境處換證計劃於2018年12月27日開始，目前已完成首兩批人士換證，包括1985至1986年出生人士和1968至1969年出生人士。處方稱截至2019年6月8日，入境處已為超過660,000名申請人辦理換證手續。有約560,000名申請人已領取新身分證。目前未有人換證逾期而罰款。