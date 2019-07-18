【身份證】入境處澄清不能離遠讀取晶片資料：精密閱讀器都無可能

近日再傳新智能身份證晶片內的資料，可被離遠讀取，入境事務處今日再發澄清，重申新智能身份證已採用多重保安措施，以確保能全面保障身份證晶片內儲存個人資料的私隱，而核實身份的程序亦絕對安全準確。 入境處表示，新一代智能身份證系統下，只有認可的光學閱讀器，方能讀取新智能身份證晶片的個人資料。在沒有授權證書和特定運算程式的情況下，技術如何精密的閱讀器均無可能讀取新智能身份證的晶片資料。 這次是入境處繼今日凌晨1時許，就連登網民指「每日300個新移民來港」作出澄清後，該處一日內第二個聲明。

入境處指只有獲授權的光學閱讀器，才可讀取身份證晶片資料，且距離必須少於2厘米。（資料圖片）

晶片不能自行傳送任何訊號 讀取距離須少於2cm

入境處表示，讀取晶片資料必須由持證人取出新智能身份證，並將其放在獲授權的光學閱讀器上，結合光學閱讀器與無線傳輸技術方可進行。

發言人稱，在進行通訊前，晶片和閱讀器會先確定對方的身份，方能進行讀取；整個通訊及資料傳送過程會透過雙重加密，新智能身份證的晶片屬被動型，即不附設獨立電池，因此不能自行傳送任何訊號。在整個通訊及資料傳送過程中晶片和閱讀器間的距離必須少於2厘米，因此沒有人可以在持證人沒有取出智能身份證或不察覺的情況下，隔空讀取晶片資料。

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批團體派防讀卡套 誤導公眾

發言人稱，在推行新一代智能身份證系統的不同階段，委聘了獨立顧問進行私隱影響評估及資訊科技保安的相關評估，以確保系統設計及工作流程符合《個人資料（私隱）條例》和政府資訊科技總監辦公室制定的相關標準及指引。入境處指，獨立顧問的評估認為，新智能身份證採用的保障措施，有效防止智能身份證晶片內的個人資料透過非接觸式介面被非法讀取。

入境處指出，留意到坊間有團體向市民免費派發聲稱可以阻隔射頻識別（RFID）的卡套，以防止新智能身份證中個人資料被非法讀取，發言人重申並無被非法讀取的個案，相關的信息有誤導公眾之嫌。