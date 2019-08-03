【旺角遊行】六四油麻地騷亂30年後　催淚彈再現旺角

反對修訂《逃犯條例》的爭議持續，8月3日旺角再遊行後，示威者與警方在尖沙咀、旺角等地對峙，警方用催淚彈在這兩個地方驅散。翻查歷時資料，這次是警方繼1989年6月7日碧街事變後，再次在旺角施放催淚彈。 1989年，解放軍鎮壓北京民運，六四凌晨流血收場，香港支聯會發起在6月7日罷工罷課罷市，並計劃當日集會和遊行悼念死難者。但在6月6日深夜至7日凌晨，旺角碧街有內地來港的人滋事，警方用催淚彈驅散，支聯會因此緊急叫停罷工。而2016年年初二凌晨旺角騷亂，警方亦無使用催淚彈。

1989年6月6日深夜至7日凌晨，旺角碧街事變，警方使用催淚彈驅散滋事份子。（無綫新聞畫面）

六四後內地人來港騷亂 支聯會急叫停罷工

1989年，八九民運以解放軍的六四流血鎮壓告終，香港大批市民一直支援北京學生。六四事件後，香港支聯會打算在6月7日全港罷工罷市罷課，並在當晚舉行遊行及集會。

不過在6月6日晚上，有滋事份子借慢駛抗議乘機鬧事，並演變成通宵騷亂，有人推翻及焚燒汽車垃圾，警方施放49枚催淚彈。由於旺角發生騷亂，支聯會緊急叫停「三罷」和大遊行。

警方事後從調查及情報發現，在6月5、6日，有70餘名持雙程證聲稱探親的大陸人，從深圳到達香港，警方發現他們全部沒有探親，而是分批入住九龍多間酒店。警方推測他們是最先帶頭滋事的一群。

8月3日旺角再遊行結束後，警方在旺角釋放催淚彈，驅散示威者。（歐嘉樂攝）

相隔30年，旺角街頭今日（3日）再次煙霧瀰漫。有網民今日就反送中風波發起遊行，大部分示威者離開原定示威路線，分別往旺角市內及尖沙咀兩個方向推進，更一度佔領紅隧入口。

在遊行結束後，有示威者開始圍堵尖沙咀警署，更燃燒雜物、用巨型橡筋投射磚頭入警署。下午9時半，尖沙嘴柯士甸道警方舉黑旗，並發射多枚催淚彈，同時作出推進。直至10時許，旺角山東街警方施放催淚彈。

8月3日旺角再遊行結束後，警方在旺角釋放催淚彈，驅散示威者。（歐嘉樂攝）