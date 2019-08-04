【港島西集會】再堵紅隧　九巴過海線幾近全停

反對修訂《逃犯條例》的集會及遊行持續近兩個月，多場示威演變成警民衝突，今日（4日）延伸到港島西及將軍澳區。其中在港島西，申請方原先計劃由堅尼地城行至中山紀念公園，但遭警方反對，只批准集會，而地點也由科士街遊樂場，改至在卑路乍灣公園舉行。至於會否如之前出現集會人士自發遊行，而令道路受阻，本文將為大家實時更新當區交通資訊。