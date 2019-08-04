【8.5罷工】施永青：少於一成員工參與罷工　吳敏兒冀港人體諒

《逃犯條例》引發歷時近兩個月的示威浪潮，有網民號召於周一（5日）全港大罷工，並獲多個工會呼籲響應。職工盟主席吳敏兒出席港台節目《城市論壇》表示，今次是「政治性罷工」，強調明日是「不流血、不衝擊、不拘捕」的罷工，亦是基本法賦予港人罷工的權利。她相信明日交通會有一定的阻礙，市民已提早知悉罷工的消息，希望香港人可以體諒。 中原集團主席兼總裁施永青則認為，罷工是「幾嚴重的行動」，不應輕易罷工，應有更詳細的討論，亦需思考罷工後的結果。他指，旗下公司員工參與罷工的人數，「十分之一都冇」。

地產代理公司董事施永青認為罷工是「幾嚴重的行動」，不應輕易罷工，應有更詳細的討論，亦需思考罷工後的結果。（城市論壇網上截圖）

沒請假不獲當日支薪

施永青認為，罷工是「幾嚴重的行動」，不應輕易罷工，應有更詳細的討論，亦需思考罷工後的結果。他續指，旗下員工參與罷工的人數，「十分之一都冇」，強調沒有阻礙員工罷工的自由，惟在沒有請假的前提下，將不獲當日的支薪。

時事評論員劉細良則認為明日是「象徵式罷工」，形容是「良知的覺醒」，若政府再不回應，相信下一步是「重要產業工人罷工」。（城市論壇網上截圖）

劉細良：港府是始作俑者

時事評論員劉細良則認為，明日是「象徵式罷工」，形容是「良知的覺醒」，若政府再不回應，相信下一步是「重要產業工人罷工」。他續指怪責示威者的是本末倒置，直言始作俑者為香港政府，而非示威者。

另外，他批評7.21元朗襲擊後，警方拘捕二十餘人，惟所有人只獲控非法集結，最終「罰錢了事」便可；惟同晚警方卻拘捕45人，其中44人被控暴動罪，被捕者卻需面臨最高10年監禁，重申踐踏法治的並非示威者，而是執法者。