【8.5罷工】郵政助理署長「溫馨提示」缺勤將按「正常程序」扣薪

反修訂《逃犯條例》觸發連串的示威遊行接近兩個月，由公務員發起的「公僕仝人，與民同行」集會於周五（2日）在遮打花園舉行。有網民呼籲市民明日（5日）罷工，部分公務員也聲稱將會響應。有任職香港郵政的職員向《香港01》展示局方發出的「溫馨提示」，指若當日才致電並聲稱缺勤，會按比例扣除有關薪金。

郵政公務員收到助理署長就8月5日罷工的「溫馨提示」。（資料圖片）

根據郵政署助理署長（郵務）陳向黎發給職員的電郵指，如同事於明日（5日）申請急假，主管可按正常程序處理，列明如有同事致電並聲稱缺勤罷工，或如常上班、但忽略其職務或怠工。不過電郵「溫馨提示」，指出部門有可能引用《公務員事務條例》下的「無工無酬」原則，按比例扣除有關薪金。

此外，電郵又指出，同事致電要求看醫生放病假，或沒有知會而缺勤，會按既定程序處理。陳向黎又指，當日若人手不足，會作出內部調配維持服務，並對因交通情況而未能準時上班的同事酌情處理。

由公務員發起的「公僕仝人，與民同行」集會於周五（2日）在遮打花園舉行，有超過4萬人嚮應。（資料圖片/李澤彤攝）

過往亦有公務員計劃罷工，如2004年，地政總署主任和督察職系人員就因人手問題發起遊行，並計劃以集體請假形式「罷工」一天，當時共160至180人獲批假。