【將軍澳遊行】科大校長史維現身學生集會中途離場　拒出席遊行

因應反對修訂《逃犯條例》風波，今日（4日）科技大學學生會於校內舉行集會，期間未有答應出席集會的科大校長史維突然現身。有學生問到史維，會否出席下午舉行的將軍澳遊行，惟他表明不會；之後有學生問到會否追究明天（5日）罷工的教職員，他亦未有正面回答，僅表示職員可以請假（take leave）。學生表示仍有多條問題未發問，不過史維未有回應就離開。 科大學生會表示，預計明天有約300名科大教職員參與罷工。

科大學生會之前發布Facebook貼文，表示要在校內集會，並且會護送史維前往將軍澳的遊行。（科大Facebook貼文截圖）

今日（4日）下午將軍澳將有遊行，由寶翠公園步行至香港單車館公園，科大學生會之前表示曾發電郵予史維，邀請他出席遊行，以及今日在校內舉行的集會，不過史維並無答允出席。

科大集會舉行期間，史維突然到場，表示原無打算出席，但得知不少學生特意回校，為免同學失望，故現身參與。不過，學生問到他會否出席下午的遊行時，他重申不會參與，但尊重學生發表意見，不會阻止他們發表意見。

對於科大學生會之前使用他的照片，以設計圖片呼籲學生參與集會遊行，史維批評此舉並不尊重。科大學生會臨時會長黎煒進則回應稱，校長是公眾人物，認為使用其照片並無問題。

問及會否追究罷工教員 史維指可以「take leave」

對於會否追究明天(5日)罷工的教職員，史維沒有正面回應，指員工可以請假（take leave），又指已與他們溝通，不過在學生追問下，他未有回應對話內容。黎煒進表示，科大教職員協會參與罷工，預計有約300人參與。

多名學生對史維言論不滿，有學生批評他只譴責示威者，卻未有批評警方武力清場，多人希望繼續追問史維。不過史維未有回應便在集會中途離去，只表示之後會再與學生會面，但未有答應何時。