【港島西集會】商戶多提早關門　 裝修店主：怕警方清場殃及池魚

反修訂《逃犯條例》爭議愈演愈烈，集會、示威遊行活動遍地開花，戰線今日（4日）再伸延至將軍澳及港島西。港島西集會將於今日下午5時在堅尼地城卑路乍灣公園舉行，記者今日下午2時許現場所見，位於附近一帶的大部分商戶包括食肆、時裝店及車房等，均未有開門或提早關門，僅剩大型連鎖食肆維持營業。 有經營裝修公司的西灣居民趙先生表示，區內今日相較平日冷清，稍後亦會視乎情況拉閘並留在家中，避免警方驅趕示威者會「殃及池魚」。

接近卑路乍街的一帶商戶，包括食肆、診所等則未有營業。（陳晶琦攝）

堅尼地城港鐵站附近連鎖食肆仍照常營業

原訂今日的港島西遊行由堅尼地城至中山紀念公園，惟遭警方反對，最終僅餘卑路乍灣公圍集會獲批不反對通知書。

集會於下午5時舉行，記者於下午2時到達附近一帶並四周巡視。現場所見，位於士美菲路、接近堅尼地城海旁的多間商戶，包括食肆、馬會投注站、服裝店及診所等均未有營業，部分商戶於門外亦貼上「休息一天」的告示；惟堅尼地城港鐵站附近、石山街一帶的大型連鎖食肆，則照常營業。

位於堅尼地城北街的食肆「半糖主義」，有職員稱平時會經營至下午3時「落場」休息，再於晚上開店。惟今日區內舉行集會，將提早於下午2時關閉，且相信晚上亦不會營業。

居民：今日街上情況比平日還冷清

於均益街經營裝修公司、西環居民趙先生表示，對於今日的集會「驚驚哋」，將視乎情況落閘及盡早回家，以免警方驅散示威者期間「殃及池魚」。

他認為，今日街道比平日冷清，不少商戶因擔心情況未有營業。不過，他不反對示威者遊行集會，稱「政府真係有問題，民生問題又嚴重」，更建議示威者應每日到各區示威遊行，逼令政府聆聽訴求。

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