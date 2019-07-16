【逃犯條例】網現假眾籌　7.28港島西、將軍澳遊行主辦方：無籌款

網頁「Go Get Funding」今日（16日）出現「7.28將軍澳/港島西大遊行經費募捐」的籌款活動，將軍澳遊行及港島西遊行主辦單位同日發表聯合聲明，澄清「從來沒有進行任何籌款活動，並對相關團體強烈譴責，一切將會交由警方處理」。 港島西遊行主辦單位傳媒聯絡人Coco接受《香港01》訪問，表示已在Facebook和「連登」發聲明澄清沒有發起眾籌活動，又透露正與警方商討周日遊行的詳細時間和途經地點等。

將軍澳遊行及港島西遊行主辦單位同日發表聯合聲明，澄清「從來沒有進行任何籌款活動，並對相關團體強烈譴責，一切將會交由警方處理」。（網上截圖）

就今日網頁「Go Get Funding」新增一項名為「7.28將軍澳/港島西大遊行經費募捐」的眾籌活動，將軍澳遊行及港島西遊行主辦單位，於下午約5時發表聯合聲明，表示「有鑒於現時網上有團體盜用我們的名義進行籌款，我們特此通告各位市民，我們從來沒有進行任何籌款活動，並對相關團體強烈譴責，一切將會交由警方處理」。

港島西遊行主辦單位傳媒聯絡人Coco接受《香港01》訪問表示，她完全不知道誰在網上發起該項眾籌，在發現假眾籌約一兩個鐘頭內，已隨即聯同將軍澳遊行的主辦單位，於Facebook和「連登討論區」發表聲明。她表示，正考慮聯同將軍澳遊行的主辦單位一同報警處理。

港島西遊行主辦單位傳媒聯絡人Coco接受《香港01》訪問，表示已在Facebook和「連登」發聲明澄清沒有發起眾籌活動。（網上截圖）

《香港01》記者在下午5時55分再登入「Go Get Funding」網頁，記者分別以「7.28將軍澳/港島西大遊行經費募捐」、「將軍澳」、「港島西」、「香港」等關鍵字搜尋，惟網頁未能就該眾籌項目，搜尋到任何活動，懷疑該眾籌活動已遭刪除。

記者分別以「7.28將軍澳/港島西大遊行經費募捐」、「將軍澳」、「港島西」，以及「7.28」等關鍵字搜尋，惟網頁未能就該眾籌項目，搜尋到任何活動，懷疑該眾籌活動已遭刪除。（網上截圖）

另外，就周日港島西遊行，Coco透露正與警方商討遊行細節，包括途經地點及時間細節等，她指警方未有表示要更改遊行日期，相信遊行會獲批。

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