【港島西集會】麵包師百個包送暖　七旬翁為年輕人斷送前途心痛

反《逃犯條例》修訂集會遊行及集會活動近月遍地開花。今日（4日）在將軍澳及港島西均有大型集會活動，當中港島西大遊行被拒，警方只就集會批出不反對通知書。 港島西集會在下午5時至9時於西環卑路乍灣公園進行，至下午4時許，公園羅馬廣場已聚集數百名穿黑衣的市民，而現場下起微雨。有德輔道西的麵包店師傅在下午3時許，帶來100個麵包，直言是「畀錢未必係好方法，（派麵包）都係一點心意」。 另有柴灣老街坊特意前來支持，對於有年輕人因表達訴求斷前途感心痛。

港人有集會自由

有不願具名的麵包師傅在集會前，手提兩大袋麵包，希望支持年輕人及在場記者。他說，這是老闆的一點心意，今早6時回店做麵包，例如蒜蓉包、紫薯包等。他又說，早前警察在上環一帶的清場行動中，曾警惕他們「要注意示威者」，但認為「唔驚示威者，反而驚警察」；直言近月示威活動雖令生意稍差，但認為香港人有集會自由，政府不應趕絕。

年近70歲的柴灣居民周先生，已與太太參與五至六次集會遊行活動。他坦言看見年輕人流血、有年輕人被控「暴動」及斷送大好前途，感十分「心噏」。

他直言政府沒解決問題、只懂譴責的做法令人無法接受，狠批政府「爛到透」、「仆街」，故太太及兒子明日會響應罷工行動，要求追究警方處理元朗白衣人手法及問責政府高官，要求下台。