【旺角遊行】13名被捕人士提堂　警搜查黑衣人　有人只帶泳衣泳鏡

《逃犯條例》修訂引發風波持續，上周六（3日）的「旺角再遊行」再度爆發激烈警民衝突。警方當晚拘捕多人，並控以13人非法集結、未能出示身份證及阻礙警員執行職務等罪。案件於今日（5日）下午2時半在九龍城裁判法院提堂，但庭外已有疑似支持者到庭，警員曾截查多名穿黑衣人士，並搜查其隨身袋，一名黑方男被查時略有表現不滿，但仍與警方合作，惟其袋內只有泳衣泳鏡等物品。

數十名警員中午已到九龍城法院準備。(李慧妍攝)

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警員有要求部份人士出示身份證

下午一時半許，裁判法院外約有廿名身穿黑衣的市民到場聲援，氣氛平靜，未見有舉支持標語或高叫口號。其後有警員要求約4名男士出示身份證，並檢查隨身物品，有警員見到記者拍攝，一度大聲問男市民：「有記者在拍攝，介不介意被拍到樣貌？」隨後警方放行各人。

至下午近二時許，陸續有市民到場支持及旁聽，有逾百名市民在法庭外排隊等候入內旁聽，隊伍從五樓排至二樓，秩序良好。而警方則派出近百名警員到場維持秩序。由於欲聽審的人數眾多。

黑衣男發現只帶備戴泳鏡及泳衣等

警方於裁判法院外的每個出入口，及亞皆老街與露明道交界，均設有約十名警員駐守，一度截停身穿黑衣的市民。其中一名戴口罩、穿黑衣的男市民，不滿被警方要求檢查，大聲問：「依家係咪著黑衫就唔得？就要查。」警員著該男士配合，並從其袋內檢查出泳鏡、泳衣及尿袋等物品，約5分鐘後放行，一名警員大聲說：「麻煩晒配合檢查。」