【旺角遊行】政府遺憾示威者堵塞紅隧　斥破壞國旗屬挑戰國家主權

由網民發起「旺角再遊行」周六（3日）下午3時起開始，最終成為了多區的警民衝突。政府今日（4日）凌晨發聲明，批評示威者偏離原定路線，堵塞道路及紅磡海底隧道出入口，不但違法，更罔顧公共秩序及其他市民的需要，政府深表遺憾。當局又指疑有示威者刻意破壞國旗，觸犯《國旗及國徽條例》，挑戰國家主權，予以強烈譴責。

政府斥責示威者堵塞紅磡海底隧道出入口，不但違法，也罔顧公共秩序。（羅君豪攝）

政府指示威者變本加厲 遠超可接受言論自由

政府發言人就昨天（3日）在油尖旺區的示威活動，指出雖然警方經與主辦方協商後已就在大角咀舉行的遊行發出不反對通知書，但有示威者在遊行開始後旋即偏離原定路線，堵塞油尖旺區一帶多條主要道路，更一度堵塞紅磡海底隧道出入口，對附近一帶的交通、商業活動及市民日常生活造成嚴重影響，指有關行為不但違法，罔顧公共秩序及其他市民的需要，深表遺憾。認為近日以表達訴求為名的示威活動，涉及的違法及堵路行為變本加厲，遠超文明社會可接受的言論自由。

發言人又指，示威活動期間再次出現暴力行為，有部分激進示威者暴力衝擊警署、破壞汽車、多處縱火等，期間又懷疑有示威者刻意破壞國旗，觸犯《國旗及國徽條例》，政府對於激進示威者目無法紀，蓄意破壞社會安寧，甚至挑戰國家主權，予以強烈譴責，指警方會嚴正執法，而使用暴力的違法示威者亦應受法律制裁。