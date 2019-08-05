【旺角遊行】11名被告准保釋　有人負傷包紥出庭　兩人仍留院

《逃犯條例》引發的連串示威遊行活動，上周六於旺角「再遊行」，之後再次發生警民衝突，警方即場拘捕多人。其中13人被控非法集結、未能出示身份證及阻礙警員執行職務等罪，案件今（5日）於九龍城裁判法院提堂分別以3案起訴，當中大部分人為學生，亦有攝影師及舞蹈員，其中兩名被告只得15及16歲，他們暫時毋須答辯，案件押後至9月30日再提訊，全部准以1至2千元保釋，另有一男一女被告仍留院，周四再提訊，並有多名被告上庭時有綁繃帶及貼有膠布，亦有被告投訴被打。

被控阻撓警員執行職務的被告劉偉麟。(李慧妍攝)

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廚工被控阻差

本案涉及的被告分別以3案起訴，當中有一案只有報稱任廚工的被告劉偉麟（31歲），他被控於本年8月4日在旺角彌敦道與太子道交界故意阻撓正當執行職務的警務人員。劉的案件現准押後至9月30日，以待警方進一步調查，劉獲准以現金2,000元保釋，但不得離開香港，並須交出旅遊證件，及每星期向警署報到一次，並要遵守宵禁令，每晚12時至翌日早上6時留在家中。劉偉麟今出庭時臉上貼有紗布。

攝影師投訴遭警員毆打

另一案涉及兩名被告，分別是報稱攝影師［人李永豪（22歲），及菲律賓藉舞蹈員Pioquinto Jethro Santiago（36歲），兩人被指於旺角彌敦道與快富街參與非法集結。

辯方律師向法庭投訴，指攝影師李永豪被捕時，曾遭警員毆打致臉部、腳部及腰受傷；而菲律賓藉舞蹈員Pioquinto Jethro Santiago，在迪士尼工作，他今出庭時右前臂亦繫上繃帶，菲律賓領事有到庭旁聽。據了解，Pioquinto Jethro Santiago被捕時遭警員用警棍打傷。

兩被告同樣准以2000元保釋，不准離開香港及守宵禁令等，但菲籍被告准期間回鄉探親。兩人的案件，同樣押後至9月30日再提訊。

13名被告分別由4架警車送到九龍城法院。（盧朗君攝）

有被告參加大學迎新營准暫緩宵禁令

另外涉6男4女被告的案件，年齡介乎15至34歲，其中6人報稱學生，全部被控非法集結罪，指她們於旺角彌敦道與亞皆老街參與非法集結，其中一名2女被告韓明恩，另被控一項未能出示身份證的罪名，指她未能向女警林俊塋出示身份證。而除了一名15歲學生外，尚有一名被告亦只得16歲。

兩名分別15歲及16歲的被告可以1000元保釋，但二人父親要自簽1000元作出人事擔保，其餘有出庭的6人均准以2000元保釋，眾被告期間不得離港，每周要到警署報到一次，並要遵守宵禁令。被告廖智峯（22歲）因要參與大學迎新營，而暫緩宵禁令。案件押後至9月30日再訊。

警方拘捕時搜出木盾及鐳射等

辯方亦指，被告陳駿霆（18歲）及蘇澄怡（22歲）仍在醫院留醫，未能出席聆訊，裁判官將他們的案件押後至8月8日。

據了解，大部分人在清場時被捕，而警方在他們身上搜出口罩、木盾、鐳射筆及保護墊等物品，而其中一人在警方驅趕包圍旺角警署外的示威者時，因不願離場而被捕。

案件編號：KCCC2064-2066/2019