【8.5罷工】跨部門記者會首召開　陳帆：希望全港都向暴力說不

全港今日（5日）發起大罷工，表達對政府在逃犯條例修訂一事上的不滿，多區市民響應，有市民以不合作運動配合，由早上起堵住港鐵車門及堵塞路面交通，而由於機場亦有員工罷工，多班航班受影響。 運輸及房屋局、運輸署、民航處等在下午5時召跨部門記者會。運房局局長陳帆表示，今日有人號召全港罷工，堵塞鐵路和公路，更有肢體衝突，為市民生活帶來極大滋擾，他斥有市民在鐵路放置鐵支、物件，非常危險。他認為市民毋須用傷害香港的手法去表達意見，希望市民尊重其他人的權利、自由、安全。 陳帆被記者問到是否政府態度令市民行動升級，造成玉石俱焚，他本人又會否問責下台時，他指政府已就每項訴求作出一個回應，至於是否能令市民接受，是兩件事，「你可以說不接受政府回應，但不能再說政府沒有作出回應」，又重申政府已深切反思，在艱難時刻，希望香港700萬人都共同努力，向暴力說不，才能走出困局。

【17:40】

記者：醫管局自6月9日以來，有多少人入院，當中多少是示威者，多少是警員﹖政府會否考慮更強硬手段去處罰擾亂交通秩序人士？

楊諦岡：經公立醫院急症室入院的總數為461人，314名男士，147名女士。

陳帆：多數示威者為年輕人，他們是我們的未來。香港的核心價值是法治，每個人也必須遵守。香港是我們的家，我們應該保護香港。

（記者會完）

【17:32】

記者：對未來交通安排有何計劃？

陳帆：政府已盡力確保交通情況不受影響，至今機場運作仍然暢順，相信今天稍後時間服務量可以再提升。未來如果再有類似事件發生，仍會確保機場運作暢順及安全。

【17:28】

記者：今天有多少空中服務員請假？對航班有影響？會不會秋後算帳？一直沒有正面回應市民訴求，覺得可以解決民憤？是否政府態度令市民行動升級？政府是造成玉石俱焚的人？

伍子安：根據公務員事務局規例去處理請假的事情。請假情況不是一些報道所說的三分一人罷工。

陳帆：政府已就每項訴求作出一個回應，是否能令市民接受，是兩件事，你可以說不接受政府回應，但不能再說政府沒有作出回應。有關修例工作已全部停頓，希望大家明白，今天特首是說，部分人用暴力，是令香港走向危險情況，希望大家放下歧見，向暴力說不，才能走出困境。

【17:18】

香港01記者：市民已說明今天會發起不合作運動，會否覺得能力有限而未能處理，亦被特首拖累？市民聲音很清晰，陳帆在全港交通大癱瘓事件上應否負責任及辭職？

陳帆：所有公務員團隊的使命都是服務市民，任何情況下都會克盡己職。市民表達意見是否需要用傷害香港人的方法去表達？問責團隊當然有責任，我們已多次說明有深切反省，在艱難時期，有責任其同努力，走出困局。

【17:14】

社會福利署助理署長（津貼）黃國進：送飯等服務今天仍能如常提供，部分服務因應交通問題而需要較多時間，但仍能陸續送到。

【17:10】

消防處副消防總長（質素保證及管理）鄭瑞安：部分市民堵路，對服務造成嚴重影響，阻礙救火、救援等工作。他指，使用汽油彈、燃燒彈會危害在場人士及公職人員的安全，一旦發生火警，容易蔓延到附近樓宇。他稱，有人把單車等放到鐵路路軌十分危險，呼籲示威者停止縱火及使用危險品。

8月5日跨部門記者會，運房局局長陳帆，以及民航、消防等部門高層見記者。（陳倩婷攝）

【17:09】

醫院管理局聯網服務總監楊諦岡醫生：急症室及診所服務大致正常，截至今天下午3時，急症室求診人次相若，病人緊急運送服務亦正常。醫管局會按既定機制調配人手，確保服務不受影響。醫院服務大致正常，只有部分老人科，因為病人出行受阻而有影響。部分員工上班時遇到困難，陸續同事能回到崗位，維持正常服務。

【17:07】

署理民航處副處長伍子安：77班航班取消。

【17:05】

運輸署助理署長（管理及輔助客運）郭惠英：15條道路、3條隧道（紅隧、東隧、獅隧）、8條港鐵線路受阻。

【17:00】

運房局局長陳帆：今日有人號召全港罷工，堵塞鐵路和公路，更有肢體衝突，為市民生活帶來極大滋擾。在鐵路放置鐵支、物件，非常危險。毋須用傷害香港的手法，表達意見。希望市民尊重其他人的權利、自由、安全。

8月5日不少市民相應罷工，並在各區舉行集會，包括金鐘政總外的添馬公園。（高仲明攝）

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